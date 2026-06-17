Snap kennen we van Snapchat en sommige mensen weten ook nog wel van de Spectacles en de drone die uiteindelijk wat gevaarlijk bleek. Nu komt het weer met een nieuwe gadget, namelijk een augmented reality -bril. Het gaat om de Snap Specs, die vorig jaar al werd aangekondigd, maar nu dus eindelijk voor het grote publiek beschikbaar komt. Althans, het grote publiek: het apparaat kost wel zo’n 2.000 euro.

Snapchat Specs

Het montuur van de bril is opvallend: het heeft vrij dikke, zwarte randen en het is bepaald niet subtiel. Je ziet wel dat je een computer op je hoofd hebt. Sowieso als je filmt trouwens, want dan is er een indicatieled te zien dat aangeeft dat de camera draait. Dat is belangrijk, want er poppen steeds meer video’s online op van vooral vrouwen die tegen hun zin in worden gefilmd en ook nog online worden gezet. Dat gaat dan voornamelijk om mensen die met de Meta x Ray-Ban-brillen worden gefilmd. Daarbij is het overigens erg moeilijk om het led uit te schakelen: plak je hem af, dan kan er niet worden gefilmd. Of Snap dat ook heeft toegevoegd is onduidelijk, maar waarschijnlijk wel: dat ledje is er immers niet voor niets.

De Snap Specs kunnen dus filmen, maar de brillenglazen zijn ook schermpjes waarmee er een digitale laag over de echte wereld wordt gelegd. Een laag waardoor je bijvoorbeeld kunt navigeren en je de kaart in beeld ziet zodat je weet hoe je moet lopen. Ook kun je berichten lezen en bijvoorbeeld games doen, zoals we ook hebben geprobeerd op het Amsterdamse kantoor van Snapchat met een eerdere versie van deze bril. Destijds was die alleen voor ontwikkelaars, maar nu wordt de AR-bril van Snap dus voor iedereen beschikbaar.

2.195 dollar

Hoewel, de bril kan nu vooruitbesteld worden voor release in de herfst (wanneer hij precies uitkomt is nog onbekend), en hij zou in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten uitkomen. Hij kost 2.195 dollar en daarmee heb je een standalone bril in twee varianten: 47 millimeter (die weegt 132 gram) en 52 millimeter (die weegt 136 gram). Je kunt hem ook op sterkte krijgen, maar hem zo dragen is voor niet-brildragers prima.

Je kunt rekenen op een gezichtsveld van 51 graden en de schermpjes geven 16 miljoen kleuren weer. In 10 seconden ga je met deze glazen van doorzichtig naar getint. De bril heeft twee processoren van Snapdragon, maar verder is het nog wat onduidelijk welke dan precies. In ieder geval is het plan van Snap om met deze bril een mooie overgang te maken van de echte wereld en de virtuele wereld. Je bent ook niet helemaal afgesloten van buiten, dus je kunt terwijl je op een bankje op straat zit gewoon zien wie langsloopt en tegelijkertijd een lekker restaurantje uitzoeken.

Het is dus een vrij dure gadget, zeker als je het vergelijk met de prijs van de Meta-bril met augmented reality, die 799 dollar kost.