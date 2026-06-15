Premier Keir Starmer kondigt een vergaand verbod aan: TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook en X worden ontoegankelijk voor jongeren onder de 16. Het Verenigd Koninkrijk volgt daarmee het voorbeeld van Australië.

Het Verenigd Koninkrijk gaat kinderen onder de 16 jaar verbieden om gebruik te maken van een reeks social media-apps. Premier Keir Starmer kondigde aan dat het verbod geldt voor platforms als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X, met als doel jonge mensen te beschermen tegen schadelijke content en excessief schermgebruik.

Hard standpunt van Starmer

Tijdens een persconferentie op Downing Street maakte Starmer duidelijk dat hij niet terugschrikt voor verzet vanuit de techsector. Volgens Starmer maakt social media kinderen ongelukkig en onveilig, en wil hij dat als premier én als ouder niet langer laten voortbestaan. Hij erkende dat sommige tieners manieren zullen zoeken om het verbod te omzeilen, maar noemde een volledig verbod toch de juiste keuze.

WhatsApp en Signal blijven toegankelijk

Niet alle apps vallen onder het verbod. Berichtenapps zoals WhatsApp en Signal zijn uitgesloten van de maatregel, aldus de overheid. Naast het bredere social media-verbod komen er ook beperkingen op functies zoals livestreaming en contact met vreemden voor kinderen onder de 16. Deze extra restricties gelden bovendien voor een breder scala aan onlinediensten, waaronder gamingplatforms.

Ook bescherming voor 16- en 17-jarigen

Om een abrupte overgang bij de zestiende verjaardag te voorkomen, worden de restricties op livestreaming en contact met vreemden standaard ook uitgeschakeld voor 16- en 17-jarigen. De overheid kijkt daarnaast naar avondklokken en pauzes in "infinite scrolling" voor jongeren onder de 18, met meer details volgende maand.

AI-chatbots krijgen leeftijdsgrens

Een nieuw element in de aankondiging betreft AI-chatbots. Zogeheten "romantic companion" chatbots - AI-systemen die ontworpen zijn om romantische of seksuele relaties te simuleren - moeten een minimumleeftijd van 18 jaar gaan hanteren. Ook andere intieme functionaliteiten in AI-chatbots worden voor minderjarigen beperkt.

Tijdpad en draagvlak

De wetgeving wordt naar verwachting nog voor Kerstmis aan het parlement voorgelegd, met als doel dat de eerste regels in het voorjaar van 2027 ingaan. De aankondiging volgt op een grote nationale consultatie waarbij meer dan 116.000 reacties binnenkwamen van ouders, kinderen en experts. Negen op de tien ouders steunen een verbod, en twee derde van de jongeren zelf is voor beperkingen op minstens enkele platforms.

Het VK leert daarbij van de ervaringen in Australië en gaat via toezichthouder Ofcom onderzoeken welke leeftijdsverificatiemethoden het meest effectief zijn om te voorkomen dat kinderen de regels omzeilen.

Wereldwijde trend

Het VK volgt hiermee het pad van Australië, dat vorig jaar als eerste land ter wereld een verbod instelde voor accounts van onder de 16 jaar. Ook landen als Canada, Brazilië en Indonesië hebben wetgeving of leeftijdsbeperkingen ingevoerd, terwijl Frankrijk, Spanje, Denemarken, Thailand en Zuid-Korea vergelijkbare maatregelen onderzoeken of ontwikkelen.

Platforms die onvoldoende doen om gebruikers onder de 16 te weren, kunnen rekenen op torenhoge boetes.