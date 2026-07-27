Het is af en toe bijna niet bij te houden welke sociale media er allemaal zijn en waar je dan zoal een account hebt. Laat staan dat je enig idee hebt van wie je eigenlijk allemaal volgen, wat voor content er allemaal nog opstaat, enzovoort. Plus, wil je nog op bepaalde social media aanwezig zijn, of misschien helemaal niet meer? Hoogste tijd voor een grote schoonmaak van je sociale media. Dit is hoe je dat aanpakt.

Maak de balans op

Voordat je begint aan deze klus, is het handig om in kaart te brengen op welke sociale media je zoal aanwezig bent. Niet alleen actief, maar aanwezig: misschien kun je een AI-chatbot om hulp vragen om goed te bedenken wat er ook alweer zoal is aan sociale media. We zullen je vast op weg helpen:

Facebook Instagram TikTok Pinterest Snapchat X Reddit YouTube Threads LinkedIn BeReal BlueSky

Vervolgens is het slim om te kijken of je je login van al deze sociale media nog weet. Je hebt immers je inlog nodig om iets met je account te doen, of dat nou het verwijderen van je volledige account is, of het wieden van je posts en volgers.

Ga door je posts heen

De reden dat je beter eerst door je posts heen kan gaan, is omdat je daarna door de mensen die jij volgt en die jou volgen kunt gaan en iets beter weet wat deze mensen van je te zien krijgen. Ook kun je je door eerst je posts te bekijken bedenken wat je eigenlijk met het social medium wil: vind je het de moeite waard om het account te houden, misschien wil je nog bepaalde posts bewaren? Je kunt verwijderen wat je niet meer wil hebben, tenzij je uiteraard besluit om je hele account te sluiten.

Bedenk wat je met het account wil

Misschien wil je niet meer op X aanwezig zijn omdat het imago je niet bevalt, of wil je niet meer op Facebook aanwezig zijn omdat veel andere mensen er ook zijn vertrokken: bedenk niet alleen of je qua posts niet meer op een social medium aanwezig wil zijn, maar kijk ook naar het social medium zelf. Besef wel, zeker bij Facebook, dat dit platform ook vaak wordt gebruikt om in te loggen op andere sites, dus besef dat dit account verwijderen consequenties kan hebben voor hoe je op andere sites inlogt.

Ga door je volgers heen

Of je het account nu houdt of niet: ga even door de volgers heen en door wie jij volgt. Misschien zitten er mensen tussen waar je graag contact mee wil houden, eventueel op een andere manier. En je kunt meteen bedenken of je bepaalde mensen toegang wil blijven geven tot je profiel en posts of niet. Bekende mensen om te schrappen zijn exen, ex-collega's of bijvoorbeeld mensen die toch eigenlijk niets posten. Maar tegelijkertijd is het heel persoonlijk en kan het ook afhangen van de inhoud van je posts.

Check de privacy en beveiliging

Misschien wil je niet dat je profiel openbaar staat? Je kunt hem in de privacy en beveiliging dan afsluiten. Ook kun je hier tweefactorauthenticatie inschakelen, zodat je account beter beveiligd is tegen aanvallen van buitenaf. Als je dan toch in de menu's van het social medium zit, dan is het aan te raden om ook meteen te kijken wat je wil met de notificaties: wil je overal mails van ontvangen, pushmeldingen, of wil je het alleen voor direct messages, enzovoort? Je kunt het allemaal instellen en het kan ervoor zorgen dat je een bepaald social medium niet irritant gaat vinden.

Nu heb je het social medium opgeruimd, staat het er weer bij zoals je zelf prettig vindt en wie weet herontdek je nu een bepaald social medium, waar misschien toch wel heel leuke dingen op te vinden zijn. Lekker bezig!