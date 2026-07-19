Deze week gaan we de laatste week van het WK in, maar daar hebben we vorige week al uitvoerig bij stilgestaan. Deze week gingen onder andere ook een aardbei, een 'zangeres' en een wasbeer viral

Jongedame gaat viral na 'meezingen' met The Weeknd

Tijdens de drie optredens van The Weeknd in de Arena de afgelopen dagen liep alles gesmeerd. Behalve de akoestiek, want die is nu eenmaal om te janken. Toch was dat wel een voordeel voor mensen die op een bepaalde avond naar de Canadese zanger kwamen kijken, want hij gaf de microfoon toen aan een fan die vol overgave meeschreeuwde met de muziek. Tijdens het concert viel het niet eens zo op, weten we omdat we erbij waren, maar de video's op TikTok daarna liegen er niet om. 'Oh my god', kon de zanger alleen nog maar uitbrengen. Wij vinden haar overigens geweldig: ze liet vooral de fan in zich spreken en dat is uiteindelijk het belangrijkst.

Douwe Bob kan naar Amerika

Douwe Bob gaat lekker in Amerika, want nadat hij een video postte waarin hij Note to Self zingt, werd hij 'ontdekt' door Noord-Amerikanen. Hij heeft ook wel iets meer country dan singer-songwriter in dit lied gelegd en dat werkt natuurlijk erg goed in dat land.

Xbox helpt toch man die 25 jaar aan accountdata kwijt was

Zijn games, zijn achievements: alles was weg. Streamer en zanger Joshua Khane zag deze week hoe iemand zijn Microsoft-account hackte en ging viral met zijn oproep over hoe slecht het was dat Microsoft zei: 'Ja, we zien dat je gehackt bent, maar je info is weg'. Blijkbaar was dat toch nie t helemaal zo, want hij is 25 jaar aan games, achievements maar ook babyfoto's van zijn zoon toch niet kwijt. Microsoft werkt aan het herstellen van het account van Joshua. Fijn voor hem, maar wel opvallend, want veel andere spelers horen dit dus al jaren. Populariteit is duidelijk belangrijk als je iets bij dit bedrijf gedaan wil krijgen en dat is een beetje jammer.

Gigantische tiramisu

'Hoe houd je dit koud in de koelkast?' Er zijn veel vragen over de reuzentiramisu die dessertzaak Pinch of Salt heeft gemaakt. De tiramisu is gemaakt voor 120 personen voor een feest, en de timelapse van hoe hij werd gemaakt ziet er geweldig uit. Wat een laagjes, en wat een diameter!

Jimothy is een heel raar dier

Jimothy gaat momenteel viral, omdat hij er nogal eigenaardig uitziet. Hij lijkt wel een combinatie tussen een wasbeer en een kat. Dat is hij niet: hij heeft een zweldzam afwijking. Het diertje is te zien in Seattle, waar hij op zoek is naar afvalbakken om doorheen te gaan.

Schattig jochie is de beste reclame voor een aardbeienpop-up

Germain is een schattig knulletje dat in een TikTok-video reclame maakte voor FraizyWouman, een pop-up waar mensen aardbeien kunnen kopen. Dat hij ook nog in een heel koddig aardbeienpak loopt maakt het alleen maar beter, al is het vooral zijn accent dat de show -en harten- steelt.

De geliefd van Jutta Leerdam zegt its geks

Hij is deels Joods (Jew), dus hij denkt dat hij wel goed is in jiu jitsu (wat Amerikanen uitspreken als jew-jit-su). Het internet valt nogal over wat de vriend van schaatstopper Jutta Leerdam, Jake Paul, in een show zegt over zijn toekomst in vechten.