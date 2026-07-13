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buddy

Deze Week Viral: Buddy is een engerd en maak je klaar voor een Netflix-docu

Social Media13 jul , 17:45doorLaura Jenny
Deze week was weer een heerlijke week als het om virals ging, omdat het eigenlijk alleen maar over Haaland ging. Hoewel, naast de Noorse voetballer is er ook een andere viral trend en die heeft alles te maken met Netflix.

Wacht even, even naar de kapper

Ook deze kinderheld wordt een engerd

Oke, we zijn er klaar voor. Niet alleen Pinokkio is een engerd geworden, want er is nog een kinderheld die blijkbaar nogal bloeddorstig wordt. Het gaat om de film Buddy, die draait om een oranje unicorn, een mens in zo'n pak, die op een moordtocht lijkt te gaan. Heerlijke viral content, en het komt ook echt in de bioscoop: vanaf 28 augustus is het zo ver.

Me preparing for my Netflix documentary...

Als er iets is dat veel Netflix-documentaires gemeen hebben, dan is het wel dat je altijd ziet hoe de camera vast aanstaat en de geïnterviewde gaat zitten. Reden voor 'het internet' om daar ineens bovenop te springen met allemaal mensen die zelf nadoen alsof ze in een Netflix-docu zitten, maar dan met captions als: 'over als de groepschat uitlekt'.

De aarde is toch plat

Och, dachten wij al die jaren dat de aarde plat was, blijkt er nu in een video van de 'great wall of Antarctica' dat de aarde plat is. Of zoiets.

Deze man gebruikt een drone om zich te verplaatsen

Geen zin om 1,5 kilometer over je land te lopen als boer? Met een drone gaat het veel sneller, dacht een Indonesische boer, die tegenwoordig maar zo reist om snel van de ene op de andere plek te komen.

Haaland

Iedereen loopt weg met Haaland. Als je hem googlet kun je zelfs roeiers door het beeld krijgen. Reden genoeg om de beste man even in het zonnetje te zetten met allerlei bekende memes die over hem rondgaan:

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