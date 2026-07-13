In steeds meer landen is het al het geval, maar nu komt het wel heel dichtbij: de EU wil social media aan banden leggen bij tieners. Er wordt gekeken naar verschillende oplossingen, dus het is nog afwachten welke er uiteindelijk wordt gekozen, maar het kan vrij ver gaan.

Sociale media en tieners

De Europese Unie denkt bijvoorbeeld aan een limiet qua leeftijd, dus dat je alleen nog sociale media mag gebruiken als je 16 jaar en ouder bent. Maar er wordt ook gekeken of er gefaseerd toegang mogelijk is en wat er eventueel vanuit bewijs van social mediabedrijven mogelijk is. Kan Meta of Snap bewijzen dat hun diensten niet schadelijk zijn voor jonge mensen?

Volgens EU-topvrouw Ursula von der Leyen kan het een kwestie van een paar maanden zijn voordat de EU met een voorstel komt. Er is vandaag een panel van experts over de vloer geweest die delen wat zij op dit gebied adviseren. En Von Der Leyen zei het goed: “Het gaat er niet om hoeveel toegang tot social media kinderen hebben, het gaat erom of social media toegang heeft tot onze kinderen.

Die gefaseerde plannen zijn ook wel interessant. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook meegenomen dat kinderen onder de 3 helemaal geen schermen zouden mogen, dat internetten onder de 13 jaar alleen maar zou moeten mogen als ouders kunnen meekijken en dat tieners aanzienlijk meer mogen, maar nog steeds niet alles, om ze zo wel te blijven beschermen.

Meer voorstellen

Naar verwachting heeft de EU na de zomer een plan liggen met voorstellen. Dat moet allemaal dan nog langs het Europees parlement en de 27 lidstaten, dus het duurt waarschijnlijk lang genoeg om je, als je een jaar of 12 bent, niet al te veel zorgen te hoeven maken. Tegelijkertijd gaat het snel: Australië, Indonesië en meer landen hebben al dit soort verboden. Bovendien is het niet gezegd dat aparte lidstaten niet met eigen initiatieven komen voor die tijd: al hebben we in Nederland momenteel ook nog andere jongerenproblemen, zoals fatbikes.

In ieder geval kunnen we rustig ademhalen op het gebied van de deepfakes die men met Instagram-accounts kon maken, want dit plan dat Meta vorig jaar online zette is inmiddels teruggedraaid.