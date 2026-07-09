Met het nieuwe Muse Image is Meta van plan om het mogelijk te maken dat mensen alleen maar een @ en dan je Instagram -naam hoeven te gebruiken om de foto's op je profiel te gebruiken om AI-plaatjes te maken. Niet alleen komen je foto's dan dus in AI-systemen terecht, je hebt ook geen idee wat voor plaatjes iemand maakt. Gelukkig kun je het uitschakelen, dus check gauw in dit artikel hoe dat moet.

Instagram-foto's in AI

Het is namelijk standaard aan en je moet het bewust uitschakelen als je niet wil dat mensen jouw foto's kunnen gebruiken als ze AI- plaatjes maken. Je kunt het gelukkig makkelijk uitschuiven, al gebruikt Meta een enorm vreemde Nederlandse vertaling waardoor je misschien in de war raakt:

Tik binnen Instagram rechtsbovenin op het hamburgermenu (drie streepjes) Ga naar Delen en opnieuw gebruiken. Zet bij 'Mensen toestaan om te maken met je content en deze opnieuw te gebruiken' de schuifjes voor Berichten en Reels uit.

Die tekst is erg vreemd: een vreemde vertaling vanuit het Engels. Bovendien is de Engelse versie sowieso veel duidelijker, omdat daar ook Meta AI vermeld staat. In de Nederlandse Instagram-app zie je alleen Meta AI staan bij de audio (dat is trouwens ook iets dat je misschien even wil checken: dit staat onder het toestaan om je content te gebruiken en draait dus om de audio van je posts.

Geen toestemming geven

Het probleem is dat als je de optie aan laat staan, zowel andere mensen als Meta je openbare foto's kunnen gebruiken om AI-beelden te maken van eigenlijk alles wat ze willen, met jouw content als basis. Dat wil natuurlijk niet iedereen, zeker niet omdat je niet weet waar het voor gebruikt wordt, en omdat je content dan dus in een AI-chatbot verdwijnt en dus bijdraagt aan zijn 'brein'.

Sowieso is het interessant om te zien wat Meta allemaal doet dat toch ernstige gevolgen kan hebben voor de privacy . Zo is net bekend geworden dat Meta werkt aan een AI-bril die constant opneemt. Zo kun je bijvoorbeeld als je wil weten wanneer je vriendin ook alweer zei dat ze moest werken gewoon aan je bril vragen wat er ook alweer gezegd is. Dat gaat dus wel ver en daar zal zeker niet iedereen zich even prettig bij voelen. Meta heeft voor als je filmt met hun slimme bril natuurlijk dat lampje om aan te geven dat er wordt opgenomen, maar dat ga je met een bril die constant audio-opnames maakt een stuk minder makkelijk kunnen regelen, of zou er dan een andere kleur lampje bijkomen?

Slimme bril die altijd opneemt

In ieder geval is Meta duidelijk de ideeën over hoe wij als maatschappij over privacy denken aan het rekken, maar of het succesvol is of niet, dat weten we pas als deze tech in handen van mensen is. Maar het feit dat er toch erg veel wordt gezegd dat de Instagram-optie om Meta AI plaatjes van je te laten maken uit te schakelen zegt wel dat we daar als maatschappij waarschijnlijk helemaal geen trek in hebben. Mooi dat Meta weer nieuwe content heeft om zijn systemen te trainen, maar het grote publiek lijkt hier toch wel een harde 'nee' te zeggen.

Aan de andere kant kun je stellen dat het ook weer niet zo gek is wat Meta doet: het gaat alleen maar om content die openbaar staat, en dus zou je ook zelf naar de foto's op het profiel van mensen kunnen gaan, ze kunnen screenshotten en dan alsnog in AI kunnen zetten. Het is dan ook vooral dat Meta het blijkbaar acceptabel vindt dat mensen elkaar ongevraagd voor dit soort dingen gebruiken, terwijl veel mensen dat toch een stuk minder prettig idee vinden.