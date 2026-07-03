Meta
is niet alleen bezig met een gok-app zoals Polymarket: het werkt ook aan een app zoals Gizmo. Het heet Pocket en je kunt hiermee met behulp van AI minigames maken op basis van een tekstprompt.
Pocket... Of Gizmo
Het is natuurlijk heel makkelijk om games te maken als je er zelf nul technische kennis voor nodig hebt. Nu zal de AI het vast niet in een keer goed doen, maar je kunt er ongetwijfeld weer een andere prompt bovenop doen om het te verbeteren. Ook verwachten we dat je wel meer handvatten aan het begin krijgt om sneller tot een gewenste eerste versie te komen.
Je kunt de gemaakte spellen delen en zo kunnen anderen ze ook spelen. Ze hoeven de app niet te hebben om de games uit te proberen. Wel is er ook een soort Ontdek-pagina zoals op sociale media waar verschillende spellen uit de community worden uitgelicht. Ook daar kan jouw game tussenzitten als je daarvoor kiest. Je kunt er ook voor kiezen dat mensen je spel kunnen remixen, wat betekent dat je spel als een soort basis kan worden gebruikt van andere spellen.
Meta's nieuwe strategie?
De app staat al in de Play Store, al heeft Meta er zelf nog niets over losgelaten. De app is niet overal beschikbaar, dus bijvoorbeeld in Nederland hebben we er geen toegang toe. Als het eenmaal wel zover is, moet je wel een Meta-account hebben om het te kunnen gebruiken. Meta zou dat nodig hebben voor personalisering.
Als je even uitzoomt, dan lijkt het er wel op dat Meta zelf niet zulke orginele ideeën meer heeft na de mislukking van het metaverse. Het heeft eerst Twitter nagemaakt met Threads (hoewel dat er zeker
mag zijn), het zou werken aan een Polymarket-kopie en nu maakt het een tweede Gizmo (het heeft ook mensen van Gizmo aangenomen om de klus te klaren).
Een soort Mario Maker?
Nu bestaat X nog, en Polymarket
lijkt ook niet zomaar te verdwijnen, maar Meta zou Gizmo wel eens uit de markt kunnen duwen. Het is eerst afwachten of het aanslaat en of het in veel markten zal verschijnen. Als het net zo is als Super Mario Maker waarbij je heel moeilijke spellen kunt maken die je pas kunt delen als je ze eerst zelf hebt uitgespeeld, dan kan het een leuke uitdaging worden.