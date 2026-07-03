



Het is natuurlijk heel makkelijk om games te maken als je er zelf nul technische kennis voor nodig hebt. Nu zal de AI het vast niet in een keer goed doen, maar je kunt er ongetwijfeld weer een andere prompt bovenop doen om het te verbeteren. Ook verwachten we dat je wel meer handvatten aan het begin krijgt om sneller tot een gewenste eerste versie te komen.





Je kunt de gemaakte spellen delen en zo kunnen anderen ze ook spelen. Ze hoeven de app niet te hebben om de games uit te proberen. Wel is er ook een soort Ontdek-pagina zoals op sociale media waar verschillende spellen uit de community worden uitgelicht. Ook daar kan jouw game tussenzitten als je daarvoor kiest. Je kunt er ook voor kiezen dat mensen je spel kunnen remixen, wat betekent dat je spel als een soort basis kan worden gebruikt van andere spellen.