Je bent onderweg en wil een filmpje kijken. Of je gebruikt navigatie terwijl je muziek streamt. Je bent aan het videobellen met vrienden. En dan verschijnt de melding: je databundel is bijna op. Niet het leukste berichtje om te krijgen, maar voor heel veel mensen de realiteit. En dat berichtje komt vaak ver voor het einde van de maand, helaas.

We gebruiken ons mobiele internet voor van alles

Vroeger gebruikte je mobiel internet voor een appje of om even iets op te zoeken. Nu is dat heel anders. Je telefoon wordt gebruikt om muziek te luisteren, podcasts te streamen, series te kijken, te navigeren, te scrollen op social media en noem het maar op. Je telefoon wordt een stuk intensiever gebruikt dan een paar jaar geleden. En dat vreet data. Zeker als je je bedenkt dat dit geen uitzondering is, maar de realiteit van elke dag.

Een vaste bundel past er steeds minder goed bij

Met een vaste databundel pas je je gedrag aan de bundel aan. Je kijkt toch maar geen filmpje. Je wacht met streamen tot je thuis bent. Dat doen veel mensen vandaag de dag net wat anders. In plaats van hun gedrag aan te passen aan hun bundel, passen ze hun bundel aan aan hun gedrag. Het gevolg? Onbeperkt internet is meer norm dan uitzondering. Want waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan?

Onbeperkt internet: altijd online, altijd vrij

Met onbeperkt internet gebruik je je telefoon gewoon zoals je wilt. Je hoeft niets bij te houden. Je hoeft je data niet te sparen. Je hoeft niet continu te checken hoeveel je nog overhebt. Je kunt gewoon streamen, navigeren, videobellen en scrollen. Wanneer je wilt, zoveel je wilt. Dat is wat onbeperkt internet in de praktijk betekent.

Sim only: alleen een abonnement, zonder toestel

Veel mensen betalen maandelijks voor een toestel én een abonnement tegelijk. Met sim only betaal je alleen voor het abonnement. Je gebruikt je eigen telefoon. Dat scheelt elke maand geld. En met een onbeperkte databundel erbij heb je alles wat je nodig hebt. Zonder gedoe en voor een redelijke prijs.

Unlimited data sim only: internet zonder bundellimiet

Unlimited data bij een sim only-abonnement geeft je precies dat. Onbeperkte data op je simkaart, zonder vast toestel erbij. Je gebruikt je eigen telefoon en betaalt alleen voor het abonnement. Ideaal voor veelgebruikers die geen nieuwe telefoon nodig hebben, maar die wel elke maand tegen hun datalimiet aanlopen. Gewoon mobiel internet zonder extra toestel: zo simpel kan het zijn.

Budget Thuis: onbeperkt internet voor een eerlijke prijs