Het Nederlandse smartphonemerk Fairphone heeft zijn nieuwe toestel onthuld: de Fairphone 6+ . Het is geen opvolger van de 6, maar wel een variant ervan met een betere processor en meer werkgeheugen. De verschillen zijn op één hand te tellen.

Fairphone 6 en 6+

Fairphone gebruikt de 6+ vooral om voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Daar waren nog geen Fairphones officieel te koop, maar dat verandert nu de 6+ er is. De smartphone heeft maar vier dingen echt anders dan zijn voorganger uit 2025: de Snapdragon 7s Gen 4-processor in plaats van de Gen 3, 12 GB werkgeheugen in plaats van 8 GB, een hogere prijs van 649 euro (een prijsverschil van 50 euro) en die een nieuwe kleur: Cobalt Blue. Hij is er ook in Horizon Black en Forest Green zoals de 6, maar de zeer koninklijk en luxe uitziende kobaltblauwe kleur maakt het wel meer een eyecatcher, zeker met de limegroene schuifknop aan de zijkant.

Verder kun je dus dezelfde eigenschappen verwachten als van de Fairphone 6. Dat betekent een 6,31 inch LTPO-scherm, een 4415 mAh-batterij die op 30 watt laadt, 256 GB opslageheugen, een IP-rating van IP55 en Android 16 als besturingssysteem. De camera's zijn met de 50 megapixel hoofdlens en 13 megapixel groothoeklens vrij bescheiden, al is de 32 megapixel selfiecamera wel weer wat beter.

Fairphone 6+ heeft net als zijn voorganger weer allerlei extra's die je ervoor kunt kopen. Dat geldt zowel voor accessoires zoals een pasjeshouder en een lanyard die je met schroefjes aan het toestel kunt bevestigen, als extra onderdelen waardoor je over een paar jaar een keer de accu kunt vervangen, zodat je smartphone langer meegaat.

Ondersteuning tot 2033

De ondersteuning is hetzelfde als de Fairphone 6 en dat komt neer op een heel lange periode van nu tot 2033. Als het Fairphone lukt wil het bovendien zorgen dat het nog langer wordt dan 2033, maar dat hangt uiteraard af van de wensen en mogelijkheden die we over 7 jaar in een smartphone hebben.

De smartphone heeft een prijskaartje van 649 euro en daarvoor krijg je niet de topspecs, maar wel een telefoon die je kunt blijven upgraden en waarmee je lang vooruitkunt. Bovendien is het ook nog eens een Nederlands merk, dus als je het belangrijk vindt om Nederlandse merken te steunen, dan kan dit een interessante aankoop zijn.