Fairphone-toestellen nu nog veiliger voor kinderen met het gratis ChatLicense

Vanaf deze maand krijgen alle nieuwe Fairphone-toestellen gratis toegang tot ChatLicense. Dit ‘digitale rijbewijs’ helpt kinderen op een veilige en bewuste manier met hun eerste smartphone om te gaan.

Verantwoord smartphonegebruik

Kinderen hebben op steeds jongere leeftijd behoefte aan een smartphone. Heel gek is dat natuurlijk ook niet, want steeds meer zaken in het dagelijks leven regelen we tegenwoordig met deze alleskunners op zakformaat. Zelfs scholen gaan er soms al van uit dat scholieren een telefoon op zak hebben. Daarbij is het wel zo fijn om je kids altijd te kunnen bereiken indien nodig – waar ze ook zijn. Maar hoe weet je zeker dat je kinderen wegwijs kunnen met hun smartphone?

Fairphone biedt de uitkomst. Elke nieuw verkochte Fairphone-smartphone in Europa krijgt vanaf nu gratis toegang tot ChatLicense. Deze wetenschappelijk onderbouwde app leert kinderen op een veilige en bewuste manier om te gaan met hun eerste smartphone. Fairphone zet sinds het eerder dit jaar uitgekomen nieuwe Gen 6-model sowieso al in op veilig smartphonegebruik – bijvoorbeeld via de minimalistische Fairphone Moments-modus, waarbij zowel kinderen als volwassenen bewuster worden van hun gebruik en hun schermtijd kunnen bijhouden en beperken. De samenwerking met ChatLicense is hier de volgende stap in.