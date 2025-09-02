Fairphone-toestellen nu nog veiliger voor kinderen met het gratis ChatLicense

Vanaf deze maand krijgen alle nieuwe Fairphone-toestellen gratis toegang tot ChatLicense. Dit ‘digitale rijbewijs’ helpt kinderen op een veilige en bewuste manier met hun eerste smartphone om te gaan.
Kinderen hebben op steeds jongere leeftijd behoefte aan een smartphone. Heel gek is dat natuurlijk ook niet, want steeds meer zaken in het dagelijks leven regelen we tegenwoordig met deze alleskunners op zakformaat. Zelfs scholen gaan er soms al van uit dat scholieren een telefoon op zak hebben. Daarbij is het wel zo fijn om je kids altijd te kunnen bereiken indien nodig – waar ze ook zijn. Maar hoe weet je zeker dat je kinderen wegwijs kunnen met hun smartphone?
Fairphone biedt de uitkomst. Elke nieuw verkochte Fairphone-smartphone in Europa krijgt vanaf nu gratis toegang tot ChatLicense. Deze wetenschappelijk onderbouwde app leert kinderen op een veilige en bewuste manier om te gaan met hun eerste smartphone. Fairphone zet sinds het eerder dit jaar uitgekomen nieuwe Gen 6-model sowieso al in op veilig smartphonegebruik – bijvoorbeeld via de minimalistische Fairphone Moments-modus, waarbij zowel kinderen als volwassenen bewuster worden van hun gebruik en hun schermtijd kunnen bijhouden en beperken. De samenwerking met ChatLicense is hier de volgende stap in.
ChatLicense is een app op de telefoon waarin kinderen en tieners in een speelse game-omgeving begeleid worden bij hun eerste stappen in smartphonegebruik. Kinderen ontwikkelen zo broodnodige digitale vaardigheden, terwijl ook ouders praktische begeleiding krijgen.
De ChatLicense-app bevat allerlei uitdagingen en dilemma’s waarmee verantwoord smartphonegebruik aangeleerd wordt. Op die manier kunnen ze hun ‘digitale rijbewijs’ voor hun eerste smartphone behalen. In de app ga je op verkenningstocht in ChatCity, waarin video’s, animaties en quizzen de gebruiker al spelenderwijs wegwijs maken in het uitgebreide smartphonelandschap.
Zo komen ze er achter op welke linkjes er niet geklikt mag worden, hoe een app-berichtje kan overkomen bij de ontvanger en leren ze welke foto’s ze beter niet kunnen sturen naar hun vrienden, en welke juist wel. Ook de invloed van kunstmatige intelligentie en de alom aanwezige influencers wordt uitgelegd, en er wordt gekeken naar wat mogelijk nep kan zijn op internet. Tot slot staat ook cyberpesten centraal.
Daar blijft het niet bij: de app heeft ook een ‘Ouder Gids’, waarin je als ouder meer informatie krijgt over hoe je je kind kan helpen met zijn of haar eerste stappen met een smartphone. Je krijgt zelfs de kans om je eigen kennis bij te schaven, en wordt op de hoogte gehouden van de laatste digitale trends. Natuurlijk is het ondertussen mogelijk om de voortgang van je kind te volgen, zodat je er zeker van bent dat ze de juiste lessen meekrijgen.
Volgens Marjolein van Osch, Head of eCommerce bij Fairphone, is dit soort begeleiding bieden aan de jongste gebruikers en hun (groot)ouders een logische volgende stap voor het bedrijf: “Bij Fairphone streven we niet alleen naar eerlijke arbeidsomstandigheden en een gezondere planeet, maar bieden we ook een verantwoordelijkere digitale ervaring voor onze gebruikers. Voor kinderen is een eerste smartphone een grote stap.” De samenwerking met ChatLicense is dan ook een perfecte match: “Zo ondersteunen we gezinnen bij een evenwichtige start en werken we samen aan een toekomst waarin technologie écht duurzaam is, in productie én gebruik.”
Ook Martine de Leeuw, de medeoprichter van ChatLicense, is te spreken over de samenwerking. “Die draagt bij aan onze missie om de eerste app op iedere eerste smartphone te zijn. Met Fairphone bundelen we onze krachten en zetten we verantwoorde technologie centraal voor deze generatie.”
De Gen 6-versie van de Nederlandse Fairphone is eerder dit jaar uitgekomen en zet in op duurzaamheid. Niet alleen omdat hij acht jaar lang ondersteund blijft worden met nieuwe updates, maar ook omdat de smartphone met zoveel mogelijk gerecyclede materialen wordt gemaakt.
De smartphone kost 599 euro – 100 euro goedkoper dan zijn voorganger – en bevat een Snapdragon 7s Gen 3-processor van Qualcomm, een forse verbetering ten opzichte van eerdere Fairphones. De smartphone heeft 8 GB RAM en 256 GB opslaggeheugen. De Fairphone Gen 6 is verkrijgbaar in de kleuren wit, groen en grijs.