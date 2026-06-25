Meta gaat ineens een heel andere kant op: het bouwt geen social media-app, maar een app waarbij mensen kunnen gokken op dingen. Waarschijnlijk wordt het ongeveer zoiets als Polymarket , waarbij je kunt gokken op allerlei vreemde dingen die mensen bedenken.

Polymarket-achtige app van Meta

Je gaat met deze app dus geen Blackjack spelen of aan de virtuele hendel van een fruitmachine trekken: het is echt puur inzetten op weddenschappen. Enkele voorbeelden van weddenschappen op Polymarket zijn bijvoorbeeld of de GTA 6-release weer wordt uitgesteld of dat er voor 31 december nog een kunstwerk voor 150 miljoen dollar wordt verkocht. Er zijn ook controversiëlere weddenschappen, en dat is iets waar Meta wel op zal moeten letten.

Aan de andere kant is het niet zo gek dat Meta verder kijkt dan alleen social media. Het speelveld is inmiddels wel gespeeld en er is weinig ruimte voor nodig meer mogelijkheden op social mediagebied zoals we dat nu kennen. Bovendien kijkt Meta natuurlijk al veel langer verder dan sociale media: het heeft een VR-brillenbedrijf gekocht, het maakte een metaverse, en ga zo maar door. Toch is weddenschappen wel een interessante keuze: Meta moet zich al zo vaak verantwoorden en wedden is natuurlijk een spannend onderwerp. We zien het ook in Nederland, dat er toch veel mensen gokverslaafd raken.

Nu worden Polymarket-achtige platforms vaak wel iets anders gezien: minder hardcore, maar het blijft gokken en er is dan toch eerder een verslavingskans. We zijn benieuwd wat Meta ermee gaat doen om het anders te maken dan bijvoorbeeld Polymarket en Kalshi, want die hebben de primeur gehad van dit soort platforms. Het is ook moeilijk te bedenken wat Meta ermee kan doen om het anders te maken.

Online gokken met een twist

The New York Times laat echter weten wat er anders is: je speelt niet met echt geld. Er worden punten ingezet zoals we ook vaak in de gamewereld zien. Dat is waarschijnlijk heel verstandig, want daardoor hoeft Meta zich niet te veel aan bepaalde wetgeving te houden. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel een gateway voor serieuzer gokken , dus zal Meta ook weer niet helemaal een vrijbrief hebben om zomaar alles te doen. Meta zou bovendien overwegen om het later wel voor echt geld te laten doen.

Wanneer de app verschijnt is onbekend: we weten wel dat Meta wel vaker vrij snel met een nieuwe app komt, dus het kan een kwestie van maanden zijn, maar ook weken of dagen.