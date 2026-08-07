Je wil een weekend weg plannen, maar je kunt wel een beetje hulp gebruiken? Er gaat vaak veel tijd zitten in het zoeken van een geschikte bestemming, en dan moet je nog hotels, restaurants en taxi’s/openbaar vervoer/huurauto’s uitvogelen. Kun je het je jezelf echt makkelijker maken met een AI-chatbot? Ja, dat kan, al zitten daar in Nederland wel limieten aan.

Een weekend Londen plannen met Gemini

Een deel van het plannen van een tripje is natuurlijk voorpret en dat wil je zelf doen, maar je kunt best wat minder leuke klussen aan AI overlaten. Al is het maar het kaf van het koren scheiden. In dit voorbeeld gaan we een trip plannen naar Londen, want die stad kennen we goed, dus dat maakt het makkelijker om de AI-suggesties te beoordelen. Stel dat we een weekend naar Londen willen om te kerstshoppen. Lekker het eerste weekend van december.

We gebruiken Gemini van Google om ons tripje te plannen. Gemini werkt met real-time informatie van Google Maps, Google Flights en Google Hotels, zodat je weet welke reviews en prijzen goed zijn, zo belooft het merk. Het komt zelfs met visuele inspiratie vanuit YouTube-creators. Voor Amerikanen geldt bovendien dat ze Gemini kunnen laten kijken bij Viator, waardoor je ook meteen via die site een activiteit kunt boeken. Die luxe hebben we in Europa niet, dus we moeten iets meer zelf doen, maar AI kan wel voorwerk doen.

Google Hotels

Zo kun je bijvoorbeeld vragen: ‘ik ga van 13 tot en met 15 november naar londen. Zoek vijf hotelopties die dichtbij St Pancras-station zijn, maar niet te veel kosten.’ Je ziet dan dat Google met vijf opties komt en ze zo per stuk weergeeft, met daaronder een linkje naar Google Hotels zodat je het ook kunt boeken.

Clink261

Prijs: ca. € 126 totaal (€ 63/nacht)

Type: Hostel (slaapzalen en eenvoudige privékamers)

Beoordeling: 3,9 / 5

Adres: 261-265 Gray's Inn Rd, London WC1X 8QT

Details: Op slechts een paar minuten lopen van St Pancras. Biedt onder andere een gemeenschappelijke keuken en gratis wifi.

Als je erop klikt word je doorgestuurd naar Google Hotels en kun je zien dat je hem via de officiële site van het hotel het goedkoopst kan boeken. Booking.com en Agoda worden ook geraadpleegd binnen Google Hotels. Oke, dus je hebt nu wat hotelopties bekeken en misschien ook wel geboekt via Google Hotels. Hoe ga je naar Londen? Met de trein natuurlijk, en je kunt daar vrij specifiek naar vragen: ‘Ik wil heen en terug met de Eurostar. Kun je me de tijden van de treinen geven vanaf Amsterdam en hoe lang de rit is?’

Hij geeft dan het volgende antwoord:

Reistijd

Directe trein: Ca. 4 uur en 10 tot 19 minuten (van Amsterdam Centraal naar London St Pancras).

Terugreis direct: Ca. 4 uur en 40 tot 46 minuten (van London St Pancras naar Amsterdam Centraal).(Let op: Door het tijdsverschil is het in Londen 1 uur vroeger dan in Nederland).

Heenreis: Amsterdam Centraal ➔ London St Pancras (vrijdag 13 november)

Directe treinen vertrekken doorgaans op de volgende tijden (lokale tijden)

Snapt de context

Hij komt inderdaad met een accuraat lijstje met de vertrektijden. Hij snapt uit de context van het gesprek dat ik niet ineens naar Parijs zou willen of op een heel andere datum. Ook laat hij weten hoe lang je van tevoren op het station aanwezig moet zijn en dat is handig, want dat zou je anders misschien weer los gaan opzoeken of apart aan Gemini vragen. Ook geeft hij aan waar je kunt boeken (via Eurostar.com) en raadt hij aan dat liever vroeger dan later te doen in verband met prijzen en beschikbaarheid.

Oke, de basics staan nu: we hebben vervoer, we hebben verblijf: wat gaan we doen? Met Personal Intelligence kan Gemini informatie uit verschillende apps halen om zo te weten wat je leuk vindt om te doen. Hij kan bijvoorbeeld restaurants aanbevelen op basis van de foto’s van eten die in je Google Foto’s staan, maar hij kan ook met eerdere gesprekken rekening houden. Zo heb ik hem ooit verteld dat ik vegetariër ben, en daar houdt hij altijd rekening mee. Ook kijkt hij eventueel naar reisvideo’s die je op YouTube hebt gezocht om te kijken wat je leuk vindt qua activiteiten. Het is om van Personal Intelligence gebruik te maken wel nodig om de gekoppelde apps aan te zetten, en dat kun je in de Instellingen in Gemini vinden. Zo vraag ik bijoorbeeld: ‘Kun je op basis van de foto's in mijn google drive met restaurant aanraders komen voor het weekend Londen?'

Beperkte mogelijkheden

Hij komt dan ook met aanraders, maar de bron ervan is niet helemaal hetzelfde. Het is namelijk niet zo dat hij kan zoeken in foto’s in Drive: hij kan wel in bestanden zoeken in Drive. Het is op dit moment in Nederland niet mogelijk om Google Foto’s hiervoor te gebruiken, maar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten wel, dus wie weet komt dat nog onze kant op. Wel kun je hem bijvoorbeeld vragen: ‘Kun je op basis van wat je weet van mij uit Gmail en Google Drive 5 activiteiten noemen die ik leuk zal vinden in Londen?’ Hij komt met bepaalde dingen die in mijn notities zijn beschreven. Zo komt hij, omdat ik een artikel heb geschreven over Pixel Pioneers in het Boijmans, met Frameless en Outernet, omdat hij dus weet dat ik van tech en kunst houd. Hij vertelt er ook bij waar hij het heeft gevonden, zodat het iets minder creepy voelt. Hier is een voorbeeld:

‘Natural History Museum & Science Museum (South Kensington). In je documenten schrijf je al dat het Natural History Museum je favoriete museum in Londen is. Vlak daarnaast ligt het Science Museum, waar je boeiende tentoonstellingen vindt over technologie, AI, ruimtevaart en innovatie—perfect passend bij je achtergrond in techjournalistiek.’

Ik snap volledig dat er mensen zijn die dit te ver vinden gaan: je hoeft ook zeker niet Gemini te linken aan je Google Workspace. Ook als je dat niet doet, kun je goede adviezen krijgen, alleen moet je dan zorgen dat je in je prompt al meeneemt dat je bijvoorbeeld dol bent op dinosaurussen en archeologie, of al vijf keer de musical Wicked hebt gezien en op zoek bent naar iets leuks op de Westend.

Kan veel, maar wil je dat ook?

Uiteindelijk kan een AI-chatbot dus heel veel voor je betekenen, maar wil je alles uit Gemini halen, dan moet je naar Amerika verhuizen. Daar is op dit moment zeker qua Personal Intelligence gewoon veel meer mogelijk. Ook zijn Amerikaanse techsites eerder op zoiets aangesloten, zoals dat Viator, dan bijvoorbeeld een Nederlands uitjesplatform. Dat is ook logisch, maar het betekent vaak wel dat wij niet alles uit AI-chatbots kunnen halen wat aan de andere kant van de oceaan wel kan. Ook heeft Europa daarmee te maken: door de wet- en regelgeving die hier geldt is niet alles mogelijk, omdat Europa zijn burgers wil beschermen van de macht van techbedrijven.