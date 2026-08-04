AI-chatbots zijn heel handig, maar er schuilt ook gevaar in het gebruik ervan. Zomaar je hele hebben en houden delen met OpenAI is misschien niet de beste keuze, maar er zijn meer manieren waarop je meer rekening kunt houden met je eigen veiligheid -en die van anderen- als je een AI-chatbot gebruikt.

Veiliger omgaan met AI-chatbots

AI-chatbots kunnen met heel veel dingen helpen en het is voor veel mensen heel vanzelfsprekend geworden om er de hele dag door vragen in te droppen. Dat kan natuurlijk maar je moet wel opletten dat je niet ‘overshared’. Dit zijn vijf manieren om te zorgen dat je AI-chatbots zoals ChatGPT veilig gebruikt

Doe alsof ChatGPT je Instagram is

Ga ervanuit dat een AI-chatbot openbaar is: zo zeg je er geen dingen tegen die je echt voor jezelf wil houden. Doe alsof je een post op Instagram schrijft als je tegen de bot praat, want dat houd je scherp en zo is de kans kleiner dat je heel gevoelige informatie met de AI-chatbot deelt waarvan je ook echt niet wil dat die ergens in het openbaar oppopt.

Pas op met de data die je deelt

In het verlengde daarvan is het ook goed om je privacy-instellingen er eens op na te slaan. Een van de redenen waarom chatbots kunnen bestaan is omdat ze data verzamelen. Het kan voor jou heel handig zijn dat ChatGPT een geheugen heeft en onthoudt waar jullie het eerder over hebben gehad, maar je zet daarmee wel een deurtje open naar je privacy. Door dat geheugen uit te schakelen weet het systeem net even iets minder van je. Je doet dat binnen ChatGPT onder Settings > Personalization > Memory.

Deel niet je diepste gevoelens

Misschien vind je het heerlijk om de AI-chatbot als een soort bestie te gebruiken en je diepste geheimen te delen, maar misschien kun je dat beter laten. Chatbots weten al heel veel over je, en dit soort informatie kan je kwetsbaar maken. Sterker nog, je kunt -afhankelijk van wat je zegt natuurlijk- zomaar als een bijzonder geval worden gemarkeerd waardoor je extra in de gaten wordt gehouden. AI-chatbots zijn op zich je vrienden niet, dus pas een beetje op met wat je deelt.

Check altijd de feiten

Het is heel verleidelijk om te denken dat chatbots de waarheid in pacht hebben, omdat ze nu eenmaal heel veel bronnen kunnen gebruiken en kunnen crossreferencen, maar er worden heel veel fouten gemaakt, zelfs met de meest basale, feitelijke informatie die je kunt bedenken. Neem dus nooit zomaar iets aan van ChatGPT, maar check het nog even grondig voordat je zomaar overstag gaat of iets gebruikt voor bijvoorbeeld je werk.

Check je data

Niet veel mensen weten het, maar je kunt de data die de chatbot over je verzamelt tot op zekere hoogte checken. Regelmatig je data exporteren en lezen welke informatie een AI-chatbot over je weet is een goede manier om je te beseffen dat ‘het internet’ inmiddels een steeds beter plaatje van je krijgt. Je kunt het in ChatGPT exporteren door naar Settings > Data Controls > Export Data te gaan.