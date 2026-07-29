Als je alle zorgen rondom AI naast je neerlegt omdat je denkt dat het je uiteindelijk een kortere werkweek zal opleveren, dan moeten we je teleurstellen. Of eigenlijk: wij niet, maar Sam Altman. De CEO van OpenAI zegt namelijk dat de kracht van AI nooit zal zorgen voor een kortere werkweek.

AI laat je niet luieren: het tegendeel is waar

Dat wil niet zeggen dat het geen goede toepassingen kent, want volgens Altman zullen we altijd over AI blijven klagen, maar zijn we stiekem heel blij dat het bestaat. En daar raakt hij wel aan een thema dat inderdaad vaak te horen is. Mensen klagen steen en been over AI: oh weer een AI-tekst, of kijk deze lelijke AI-flyer. Maar ondertussen maken er wel miljarden mensen gebruik van.

Echter leeft ook het idee dat AI straks een deel van ons werk overneemt en wij daar zelf de vruchten van plukken. Zodanig, dat we misschien zelfs allemaal wat uren minder kunnen gaan werken. Er zijn talloze boeken over hoeveel beter het is om een kortere werkweek te hebben, maar tot nu toe lukt dat maar weinig mensen, zeker terwijl alles duurder wordt. En nu komt Altman het nog even bevestigen: AI gaat hiervoor ook echt de oplossing niet zijn.

Altman: We zien op de een of andere manier in onze samenleving op grote schaal nooit de belofte van de vierurige werkweek echt werken, ondanks het feit dat de technologie mensen belooft dat ze minder gaan werken en al deze vrije tijd zullen krijgen. Ik verwacht niet dat kunstmatige intelligentie dat gaat veranderen." De CEO stelt dat we gewoon moeten doorgaan met onze dagelijkse dingen zoals altijd: gewoon doorgaan.

AI maakt ons alleen maar drukker

Hij denkt dat we het uiteindelijk eerder drukker gaan krijgen, maar dat we daar stiekem van houden. Het verhaal over AI gaat dus steeds meer naar ‘AI gaat je de kracht geven om nog meer te doen’ in plaats van dat AI dingen voor je doet. Kortom, AI makes you work smarter and harder. Dat is ongetwijfeld niet wat je wil horen, maar het klinkt nu we al jaren met AI werken wel een stuk realistischer en herkenbaarder dan dat hangmatleven.