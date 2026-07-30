De meeste Nederlanders betalen waarschijnlijk te veel voor hun internetabonnement - en weten dat ook. Toch doet ruim driekwart er niets aan. Slechts 23 procent van de Nederlanders is de afgelopen drie jaar overgestapt naar een andere internetprovider, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Overstappen.nl. De voornaamste reden: de verwachting dat het veel tijd en gedoe kost.

Die drempel is het grootst bij 55-plussers. Van hen bleef 84 procent de afgelopen drie jaar bij dezelfde provider, tegenover 69 procent van de 18- tot 34-jarigen. En juist die groep die het minst overstapt, laat zich ook het sterkst afschrikken door het verwachte gedoe: 44 procent van de 55-plussers noemt dat als voornaamste reden, tegenover 37 procent van de jongste groep.

Per leeftijdsgroep een andere zorg

De reden om niet over te stappen verschilt per leeftijdsfase. De middengroep van 35 tot 54 jaar - vaak gezinnen met meerdere apparaten die tegelijk internetten - maakt zich het meest zorgen over de kwaliteit van de verbinding na een overstap. Van hen noemt 32 procent dit als zorg, tegenover 26 procent van de jongste en 25 procent van de oudste groep.

Bij 18- tot 34-jarigen speelt angst voor onverwacht hoge kosten vaker mee: 24 procent noemt dit als drempel, tegenover 17 procent van de 35- tot 54-jarigen en 23 procent van de 55-plussers. Zorgen over een tijdelijke periode zonder internet of een langlopend contract spelen voor alle leeftijden een beperkte rol — slechts 5,4 procent noemt die als bezwaar.

Jongeren die wél overstappen, doen dat overigens vaker meerdere keren: 11 procent van de 18- tot 34-jarigen wisselde in drie jaar meer dan één keer van provider. Bij 55-plussers is dat slechts 2 procent.

De ironie: wie het minst overstapt, betaalt het meest

Fleur de Ligt, telecomexpert bij Overstappen.nl, wijst op een pijnlijk patroon: "Juist de mensen die het langst bij dezelfde provider blijven, lopen het risico op de meest opgestapelde prijsverhogingen. Jongeren wisselen sneller en profiteren daardoor vaker van een instapkorting of beter tarief. De 55-plussers blijven langer bij dezelfde provider en betalen daardoor een veel hogere prijs dan wanneer zij toch zouden overstappen."

De ironie is groot: de groep die overstappen het meest wil vermijden vanwege gedoe, is ook de groep die financieel het meest te winnen heeft bij een overstap. En dat gedoe valt in de praktijk mee, aldus De Ligt: "Bij vrijwel elke overstap regelt een overstapservice zowel de opzegging bij de oude provider als de aansluiting bij de nieuwe. Zo komt de klant nooit zonder internet te zitten."