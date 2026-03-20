Volgend jaar zijn er meer computers op het internet dan mensen. Sterker nog, meer AI-’entiteiten’, dat stelt Cloudflare-CEO Matthew Prince. De manier waarop AI op dit moment groeit is volgens hem veelzeggend. Het is zo groot, dat AI-verkeer het menselijk verkeer overtreft.

Meer bots dan mensen op het internet

Het klinkt dystopisch, maar tegelijkertijd is het niet zo gek: we weten allemaal hoe AI-chatbots het internet afzoeken naar antwoorden. Ze gaan in een razend tempo door het internet heen, veel sneller dan wij mensen dat kunnen. En al die websitebezoeken worden meegeteld. Je gaat als mens misschien naar vijf sites als je aan het shoppen bent, terwijl je AI-agent waarschijnlijk wel 1.000 tot 5.000 websites bekijkt om te bedenken wat je wil kopen.

Je zou misschien denken dat het internet dat indeelt als ander verkeer, maar het zijn gewoon websitebezoeken die ook als zodanig worden berekend. Voordat AI kwam kijken, was het internetverkeer misschien maar 20 procent afkomstig door bots, voornamelijk die van Google die voor de zoekmachine websites crawlen. Maar er waren ook veel bots aanwezig die door kwaadwillenden waren gemaakt. Die worden nu dik ingehaald door AI, al kan ook AI als het in de verkeerde handen valt voor kwade bedoelingen worden ingezet.

Goed of kwaad, het botverkeer groeit zo snel dat er in 2027 waarschijnlijk meer ‘computers’ online zijn dan mensen. En ja, dat betekent ook dat het web zich zal moeten gaan aanpassen. Een beetje in het verlengde van wat de ceo van Nothing zei over dat smartphones een interface moeten gaan gebruiken die meer past bij hoe bots het gebruiken dan mensen, zo moet het internet dat ook doen. Misschien komen er straks nieuwe blokjes op websites waardoor bots nog sneller kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn. Prince heeft het daarbij vooral over sandboxes waarin agents sneller wegwijs worden op een site.

Meer infrastructuur nodig