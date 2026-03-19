De CEO van het vrij jonge telefoonmerk Nothing heeft zich uitgesproken over apps. Om precies et zijn denkt hij niet dat we die straks nog hebben. Hij meent dat AI Agents het straks helemaal hebben overgenomen.

Carl Pei, CEO van het Londense merk Nothing. denkt dat als je nu een startup bent met een app als hoofdproduct, je misschien je strategie moet wijzigen. Nothing heeft net als eerste merk een nieuwe tool gelanceerd waarmee mensen hun eigen widgets kunnen maken. Het zijn een soort routines, waarbij je bijvoorbeeld kunt instellen dat als je op je bestemming aankomt er standaard een parkeeractie wordt gedaan. Ook kun je Boter, Kaas en Eieren als spelletje laten maken door de AI.

Een apparaat voor AI-agents

In een interview op SXSW zegt Pei dat Nothing van plan is om een AI-first apparaat te maken en dat was een van de redenen dat het veel geld ophaalde in een investeringsronde. AI en personalisering is wat moet gaan helpen om zo’n telefoon mogelijk te maken. Of nou ja, telefoon: het is dus meer een apparaat dan een telefoon. In ieder geval vindt Pei de AI-agents die nu worden geïntroduceerd maar saai, zoals de agents die dan je Uber vast kunnen boeken of je hotel. Hij wil liever zien dat je apparaat je helpt om gezonder te worden, als je dat graag wil. Dat hij je af en toe even helpt herinneren wat je kunt doen om dat doel te bereiken.

Hij wil dat het apparaat met dingen komt waarvan we niet eens wisten dat we ze wilden. Het is dus een apparaat dat op eigen houtje dingen gaat doen:Jij geeft hem daar geen, of zo min mogelijk, opdracht toe. Pei stelt dat we apparaten anders zijn gaan gebruiken, maar dat de apparaten zelf niet zijn meeveranderd.

AI moet het regelen

"Het is heel lastig om dingen gedaan te krijgen op een telefoon. Stel dat we koffie willen gaan drinken. Dat is een intentie. Maar om die intentie uit te voeren, moeten we zoveel verschillende stappen doorlopen en zoveel verschillende apps gebruiken. Je hebt waarschijnlijk wel vier apps nodig om met iemand koffie te gaan drinken — een berichten-app, een soort kaart-app, Uber en een agenda."

Dat zou anders moeten gaan als het apparaat je intentie weet en dat moet AI regelen. Maar, zo geeft hij aan, het is niet dat de toekomst bestaat uit agents die dan in een menselijke interface moeten werken. Je moet dus een interface maken voor de agent.