De Nothing Ear (3)-oordoppen hebben een microfoon in het oplaaddoosje

Het Britse consumententechnologiebedrijf Nothing heeft de Ear (3)-oordopjes geïntroduceerd. Een van de vernieuwingen zit niet in de oortjes zelf, maar in het oplaaddoosje van de oortjes. Dat doosje heeft namelijk een ingebouwde microfoon om bijvoorbeeld mee te bellen of je stem op te nemen.
Nothing spreekt van de ‘Super Mic’: het gaat om dual-microfoontechnologie in de oplaadcase die zich specifiek op je stem richt en omgevingsgeluid tot 95 dB onderdrukt. Daardoor moeten gesprekken kraakhelder klinken. Je kunt de microfoon gebruiken door op de TALK-knop op het doosje te drukken.
Naast dat je hiermee naar hartenlust kunt bellen, is het ook mogelijk om spraaknotities op te nemen met de microfoon. Er is echter wel Nothing OS – en dus een Nothing-smartphone – nodig om deze spraaknotities te synchroniseren met je opslagruimte via ‘Essential Space’.
Sowieso ziet het vierkante oplaaddoosje er stijlvol uit met zijn transparante bovenkant. De case is gemaakt van volledig gerecycled aluminium. Dankzij een techniek genaamd nano-injectiemolding zijn metaal en kunststof naadloos met elkaar versmolten – er is dus geen lijm gebruikt.
Tot zover de oplaadcase van de Ear (3), want de oortjes zelf hebben ook een uniek uiterlijk dat zich het beste laat omschrijven als een combinatie tussen retro en futuristisch. Ook hier springen de metalen accenten in het oog.
De Ear (3)-oortjes bieden daarbij precisie-akoestiek. Dankzij Bluetooth 5.4 met LDAC leveren ze stabiel en gedetailleerd geluid. Nothing staat bekend om hun sterke audioproducten en deze nieuwtje oortjes vormen daarop geen uitzondering. Bij het beluisteren van muziek zijn volgens de eerste impressies van media de details goed hoorbaar. Dat past goed bij de premium uitstraling van het product. Voor mensen die de oortjes gebruiken voor het spelen van games of het bekijken van video is er een modus met extra lage vertraging – minder dan 120 milliseconden.
Dankzij de verbeterde 55 mAh-batterij kun je volgens Nothing tot 10 uur lang luisterplezier verwachten, uitbreidbaar tot 38 uur met de oplaadcase. Via een USB-C-laadbeurt van 10 minuten kunnen de oortjes er weer 10 uur tegenaan.
Natuurlijk hebben de oortjes zelf ook microfoons – drie per oortje, om precies te zijn. In combinatie met de aanwezige Voice Pick-up Unit worden microtrillingen van kaak en gehoorgang gedetecteerd en worden deze omgezet naar elektrische signalen, zodat de spraakregistratie uiterst nauwkeurig is. Daarnaast wordt windruis onderdrukt dankzij het reductieniveau van meer dan 25dB. Dankzij de actieve noisecancelling kan zelfs tot 45dB worden onderdrukt.
De Ear (3)-oordoppen en de bijgeleverde case lijken met al deze opties een prima keuze voor mensen die goed geluid – of het nou om het beluisteren van muziek gaat of het houden van gesprekken – in een hoog vaandel zetten.
Dat uit zich dan ook in de adviesprijs, want de Ear (3)-oortjes zijn duurder dan diens voorgangers. Ze kosten €179, zijn verkrijgbaar in zwart en wit en gaan vanaf 8 oktober in de verkoop.