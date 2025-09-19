De Nothing Ear (3)-oordoppen hebben een microfoon in het oplaaddoosje

Het Britse consumententechnologiebedrijf Nothing heeft de Ear (3)-oordopjes geïntroduceerd. Een van de vernieuwingen zit niet in de oortjes zelf, maar in het oplaaddoosje van de oortjes. Dat doosje heeft namelijk een ingebouwde microfoon om bijvoorbeeld mee te bellen of je stem op te nemen.

Een stijlvolle oplaadcase

Nothing spreekt van de ‘Super Mic’: het gaat om dual-microfoontechnologie in de oplaadcase die zich specifiek op je stem richt en omgevingsgeluid tot 95 dB onderdrukt. Daardoor moeten gesprekken kraakhelder klinken. Je kunt de microfoon gebruiken door op de TALK-knop op het doosje te drukken.