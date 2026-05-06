Philips Hue en WiZ lanceren Sports Live: een nieuwe feature die slimme verlichting koppelt aan live sportdata. Scoort jouw land een doelpunt? Dan reageert je woonkamer direct. Geen HDMI-kabel, geen extra hardware - alleen een app-update en een natuurlijk even je favoriete land of team kiezen.

John Smith, Business Leader Connected Lighting, zegt: “Met Sports Live gaan we verder dan het traditionele aanbod van synchronisatie via het scherm en breiden we de rol van onze slimme verlichting voor thuisgebruik in de sportwereld uit. Door live wedstrijdgegevens te gebruiken om de verlichting in realtime te activeren, zorgen we voor een nieuwe mate van precisie en beleving in de manier waarop fans thuis van sport genieten.”

Hoe het werkt

Sports Live maakt gebruik van een live data-API die real-time wedstrijdgebeurtenissen doorzet naar je verlichtingssysteem. Bij een doelpunt, rode kaart of gele kaart gaan de lampen direct aan het werk met bijpassende lichteffecten. Tussen de actie in past de verlichting zich aan aan de stand: de kleur van jouw team als ze leiden, de kleur van de tegenstander als die voor staat, en warm wit bij een gelijke stand.

De feature is ook slim genoeg voor uitzendings-vertragingen. Je kunt de timing handmatig afstellen op de vertraging van jouw tv-signaal, en als je pauzeert, pauzeren de lichteffecten mee.

Hue Bridge of WiZ - beide werken

Voor Philips Hue-gebruikers werkt Sports Live via de bestaande Hue Bridge. Alle ondersteunde lampen in huis worden automatisch meegenomen, en de ervaring is uit te breiden van één kamer naar een volledige zone. Voor WiZ-gebruikers werkt alles via wifi , zonder bridge, en ondersteunt het systeem een onbeperkt aantal lampen.

Installeren is eenvoudig: team kiezen in de app, lampen met kleurweergave toewijzen en klaar. Het systeem maakt daarna automatisch verbinding met de live wedstrijddata.

Timing