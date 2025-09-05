05.09.2025
5 grote aankondigingen van Philips Hue die je smarthome verbeteren

Het is IFA 2025 en dat is inmiddels heel erg duidelijk. Philips Hue lijkt de winnaar te zijn van het evenement, waar het zijn grootste lancering ooit beleefde. Enorm veel nieuwe producten, nieuwe plannen die zijn uitgewerkt en al met al veel meer mogelijkheden voor mensen met een Hue-smarthome. Dit zijn vijf aankondigingen die je smarthome verbeteren.

De eerste nieuwe Bridge van Philips Hue in 10 jaar

Signify, het bedrijf achter Philips Hue, heeft een nieuwe Bridge aangekondigd: het is de mid dleman voor alles Hue en er is veel verschil met de oude: hij is zwart, veel sneller en kan 150 lampen en accessoires tegelijk verbinden. Overstappen van de oude naar nieuwe bridge wordt ook makkelijker gemaakt met speciale software gaan. De oude kon ‘maar’ 50 lampen ondersteunen. Deze bridge kan daarnaast voor het eerst verbinden via wifi en het geeft je lampen een nieuwe functie… De Hue Bridge Pro is verkrijgbaar voor 89,99 euro.

MotionAware om aanwezigheid te ‘voelen’

Die nieuwe functie is MotionAware, waarmee je zonder bewegingssensoren toch weet dat er iemand in je huis is. Bijna alle Philips Hue-lampen worden door deze technologie een bewegingssensor die -waarschijnlijk via wifi-golven- kan detecteren dat er iets beweegt. Vervolgens gaan de lampen aan om iemand af te schrikken.

Een laagdrempeligere lijn: Hue Essentials

Philips snapt dat smarthome voor veel mensen ingewikkeld voelt, en Philips Hue maakt het met de tussenkomst van de Bridge niet altijd even gemakkelijk. Reden voor het merk om een nieuwe lijn te introduceren met wat meer basic-werkende lampen, lichtstrips en meer: Hue Essentials. Ze zijn ook wat lager geprijsd dan normaal, waardoor het echt een instapmodel is voor mensen die smarthome maar ingewikkeld vinden. De lampen dimmen wel wat minder en de kwaliteit van de kleuren zou ook iets minder zijn. De Essential-lampen zijn verkrijgbaar vanaf 24,99 euro.

Een videodeurbel met een chime

De tijd dat Hue alleen maar lampen had, was al voorbij, maar nu helemaal. Het introduceert een slimme deurbel zodat je kan zien wie er voor de deur staat, of wat er voor de deur ligt. Je kunt via tweewegcommunicatie met anderen praten en de combinatie met Hue-lampen is mogelijk, zodat die aan kunnen gaan als iemand aan komt lopen. De deurbel biedt 2K-beeld en je kunt hem combineren met de Smart Chime, een apparaatje waarmee het geluid van de deurbel wordt herhaald, maar die bijvoorbeeld ‘s avonds wat zachter gaat om je niet teveel te storen. De deurbel kost 169,99 euro en de Chime 59,99 euro.

Nieuwe sfeervolle tuinlampen voor het hele jaar

De Festivia-lijn is de feestlijn van het merk. Denk aan kerstboomlampjes bijvoorbeeld. Er komen nu twee Festiva-producten aan die je het hele jaar buiten kunt laten hangen, namelijk gezellige ronde feestlampjes, die ook ideaal zijn voor een feestje, en permanente snoerverlichting om bijvoorbeeld langs de contouren van je huis te bevestigen. Ze zijn wel pas in december beschikbaar, dus je moet nog even wachten met deze gezelligheid. Festivia permanente lichtstrip kost 299,99 euro en de Globe-lichtstrip is er vanaf 159,99 euro.

