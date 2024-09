Signify maakt vandaag bekend een nieuwe versie van de Philips Hue Play HDMI sync box te lanceren. De Philips Hue Play HDMI sync box 8k is ontworpen om je Philips Hue lampen te synchroniseren met de nieuwste HDMI 2.1-videostandaard die wordt gebruikt door populaire spelconsoles zoals de PS5 en Xbox One, met resoluties tot 8K en verversingssnelheden tot 120Hz. Hiermee synchroniseer je jouw lampen zonder enige vertraging met je tv-scherm om films te kijken, muziek te luisteren of te gamen.

Hoogwaardige lichtsynchronisatie

De Philips Hue Play HDMI sync box 8K tilt home entertainment naar een hoger niveau. Speel, kijk en luister nog intenser terwijl je lichten oplichten, dimmen en veranderen met je scherm. Deze HDMI sync box 8k levert real-time synchronisatie met kleurnauwkeurigheid en ondersteunt de HDMI 2.1-videostandaard die wordt gebruikt door de allernieuwste spelconsoles, evenals de nieuwste tv’s en andere streaming-apparaten. Hierdoor kun je content van de hoogste kwaliteit synchroniseren en streamen met ultrasnelle verversingsfrequenties en resoluties, waaronder 8K bij 60 Hz voor videocontent en 4K bij 120 Hz voor gameconsoles.

De effecten zijn altijd in sync met je tv omdat de sync box gegevens rechtstreeks van de bron ontvangt voordat ze je scherm bereiken, in tegenstelling tot apparaten die reageren op het scherm zelf. Dit geeft je een eersteklas sfeerverlichting zonder vertragingen of verkeerd afgestemde kleuren.

HDMI sync box 8K

De HDMI sync box 8K zal je zintuigen prikkelen en een totale mediabeleving creëren. Het synchroniseert tot 10 Philips Hue-lampen met kleurfunctie om de actie op het scherm te evenaren – van achtervolgingen op volle snelheid tot volledige hinderlagen – in elke game of film. Alle Philips Hue-lampen met kleurfunctie, inclusief de hiervoor ontworpen Play-lampen, kunnen de kleuren op je scherm nauwkeurig matchen, waardoor een spannende en interactieve ervaring in de hele kamer ontstaat. Gebruik de Hue-app om je instellingen te personaliseren, zoals de helderheid en snelheid van de effecten of bepaal een standaardinstelling. Bedien via de app, de bedieningsknop op het product of door de afstandsbediening van je tv te programmeren met aangepaste opdrachten.

De HDMI sync box 8k heeft vier HDMI-poorten waarop je media-apparaten als gameconsoles of streamingapparaten kunt aansluiten. De HDMI sync box 8k is niet geschikt voor smart tv-apps. Die apps openen namelijk rechtstreeks op de televisie en gaan dus niet via een HDMI-apparaat door de sync box. De HDMI Sync Box 8k is compatibel met 8K, Dolby Vision en HDR10+.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K (beschikbaar vanaf 5 september 2024) – EUR 349.99