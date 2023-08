​Philips Hue krijgt nu ook beveiligingscamera’s

Het is typisch iets wat je had kunnen zien aankomen, maar toch is het groot nieuws nu we weten dat dat het geval is: Philips Hue wordt voorzien van beveiligingscamera’s. Het merk, dat traditioneel alleen in slimme lampen handelt, gaat zijn stappen binnen het smarthomedomein vergroten. Er komen slimme camera’s aan, maar ook worden er foefjes toegevoegd aan de slimme lampen om te alarmeren wanneer er een inbreker in het pand is.

Controlling a room full of Philips hue lights in AR on the Quest Pro! #WebXR @aframevr Turn on lights by walking near them, looking at them, with an AR flashlight, or with an AR torch https://t.co/zIqQgkCudb pic.twitter.com/3HHuPEGcE2

Dat heeft vast zo zijn redenen: het is er niet alleen in, maar dat maakt het wel extra praktisch dat het nu zelf met beveiligingscamera’s komt. Het bedrijf achter Hue , Signify, heeft aangekondigd dat het volgende maand tijdens de technologiebeurs IFA meer loslaat over de aankomende technologie. In ieder geval zou privacy een van de belangrijkste factoren moeten zijn van de camera’s, want de beelden zijn end-to-end versleuteld. En de lampen: die moeten een wisselwerking worden met de beveiliging. Zoals Signify het stelt: “We gebruiken beveiliging voor verlichting en andersom.” Als het alarm afgaat door een inbreker, dan gaan alle Hue-lampen knipperen.

Arlo, Eufy, Ring, Nest: er zijn genoeg smarthomemerken die camera’s hebben, maar toch meent Philips Hue daar ook in te moeten springen. Aan de ene kant is het misschien wat veel van het goede, maar tegelijkertijd is het wel een grote plus voor mensen die al Philips Hue hebben. Je hebt dan toch al de lampen en de bridge, dan kan het fijn zijn om qua beveiliging ook hetzelfde merk te voeren. Scheelt je weer een app, synchronisatie, enzovoort. Zeker omdat Philips Hue de nieuwe Matter-smarthomestandaard niet bepaald snel implementeert, terwijl het eerder zo’n beetje de posterboy voor deze standaard was.

Yesssss Philips Hue! That’s what I use in my office at home! https://t.co/qikMn3u2sB pic.twitter.com/xZ2MH7CO3h

Alarm

Nu zal je denken: dat schrikt een inbreker toch niet af? Waarschijnlijk wel: dat licht is namelijk goed te zien, waardoor mensen om het huis heen eerder worden gealarmeerd: naast dat zo’n flikkerende lamp om je heen ook niet per se rust biedt uiteraard. Signify stelt dat een geluidsalarm niet van verre hoorbaar is, maar een ‘lichtalarm’ wel van verre zichtbaar is. Wij denken dat deze persoon geen Ring-alarm in huis heeft, want dat geluid is hartstikke ver hoorbaar: oorverdovend bijna.

Verder is het nog wat stil over hoe we de veranderingen gaan zien in de app, hoe we straks Hue-beveiliging gebruiken en met welke andere producten het zoal kan werken (of misschien is het zoals zustermerk Wiz?). Maar goed, het heeft al de belofte gedaan meer te onthullen tijdens de beurs, dus laten we dat vooral -ongeduldig- afwachten.