Nieuw: verlichting die aangaat door beweging in wifi-golven

Het is technologie die nog niet eerder is gezien in consumentenverlichting. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van Wifi-signalen die al in de kamer aanwezig zijn om beweging te detecteren. Wifi -signalen worden namelijk licht verstoord wanneer mensen in een kamer bewegen, zoals een rimpeling in een zwembad. Door de kleine afwijkingen in de signaalsterkte te meten, kunnen de WiZ-lampen vaststellen of er een object in de kamer beweegt.

Signify introduceert mede voor deze nieuwe functie een nieuwe app, functies en producten voor zijn WiZ slimme verlichtingssysteem. SpaceSense kan worden toegevoegd aan verlichting zonder dat hiervoor een sensor hoeft te worden geïnstalleerd. Hoewel we bekend zijn met bewegingssensoren die kunnen zorgen dat lampen aan- en uitgaan, is dit dus heel andere technologie.

WiZ-verlichting

Signify geeft aan: “De detectie is omnidirectioneel en vereist geen zichtlijn tijdens de installatie, zoals bij een traditionele bewegingssensor. De gevoeligheid van het systeem kan worden aangepast, bijvoorbeeld om te voorkomen dat je huisdieren het licht aan en uit doen terwijl ze de kamer in en uit rennen. Je installeert gewoon minstens twee lampen per kamer en verbindt ze met de WiZ app V2. De nieuwe functie is volledig opt-in, zodat alle WiZ-gebruikers zelf kunnen beslissen of ze er gebruik van willen maken of niet.“

De vernieuwde app heeft een nieuwe gebruikersinterface die een nog betere, makkelijkere ervaring moet bieden aan WiZ-bezitters. Bovendien is er een Quick Action-functie om nog sneller persoonlijke verlichtingskeuzes in te kunnen regelen. Met Light Scene kun je daarentegen heel creatief aan de slag om in elke kamer een eigen sfeer te creëren met licht. De app werkt bovendien met Siri, dus je kunt Apple’s slimme assistent vragen om lampen aan en uit te doen of een bepaalde scene aan te zetten.