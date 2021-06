​Nanoleaf-lampen lijken nu op lichtgevend hout

De eerste generatie Nanoleaf-lampen zijn al populair: ze passen helemaal in de trend om hexagons aan de muur te hangen. Echter zijn dit geen foto’s, maar lampen die je helemaal kunt instellen zoals jij wil. De nieuwe generatie Nanoleafs pakt het weer anders aan, in plaats van een futuristische gladde voorkant, zijn ze voorzien van nerven alsof ze van hout zijn gemaakt. Dat is bijzonder, want het licht komt er nog steeds doorheen.



Lichtgevend hout

Het gaat om de Nanoleaf Elements-reeks, die niet echt van hout zijn gemaakt, maar van fineer. Hierdoor kan het licht er zo doorheen schijnen dat het net hout lijkt. Het lijkt hierdoor net lichtgevend hout, al is de Nanoleaf nog steeds zoals je hem kent: er is dus ook licht vanaf de achterkant. Hierdoor geven ze veel licht als je dat wenst, want je kunt geheel zelf instellen welke lichteffecten er moeten worden gegeven.

Daarnaast kun je ook instellen in welk patroon de lampen moeten oplichten. Deze lampen maken niet gebruik van volledige kleuren-LED, maar gaan van koelwit naar warm gelig licht. Er zijn elf standaard lichteffecten, maar met de app kun je ook je eigen effect programmeren. De panelen kunnen bijvoorbeeld ook aan- en uitgaan op basis van de bas in de muziek, of naarmate de dag vordert en het licht buiten verandert, meeveranderen.