Zijn er nog plekken in huis die Philips Hue-vrij zijn?

Philips heeft met zijn Hue-verlichtingslijn een goudmijntje in handen. Het is ergens natuurlijk een verlengde van Ambilight, dat wat Philips-televisies mede zo gewild maakt. Inmiddels heeft Philips (of eigenlijk Signify, dat de licentie van Philips gebruikt) al veel verschillende producten aangekondigd in de Hue-lijn, waaronder gisteren een lijn met monitorverlichting. Zijn er plekken in huis nog veilig van Philips Hue?

Philips Hue-verlichting Zit je in de tuin, dan kun je je Hue-tuinverlichting aandoen. Wil je rustig wakker worden? Dan zingen de vogels je toe op de Hue Wake Up Light. Inmiddels is er weinig in huis nog Hue-loos, maar we kunnen een paar dingen bedenken waar Philips Hue nog geen invloed op heeft gehad.

Het toilet Het doet het vaak geweldig op feestjes: niet het gewone licht van het toilet aandoen, maar er bijvoorbeeld een kaarsje zetten. Er zijn ook techfans die het nog wat fanatieker aanpakken, namelijk door een ledstripje in de wc-pot te bevestigen. Zo kleurt je toiletpot dan de kleur naar keuze. Echter zijn niet alle ledstrips hier even goed voor gemaakt. Je kunt deze oplossing wel ver-Hue-ifyen door simpelweg te kiezen voor de ledstrip van het bedrijf, maar deze zijn waterbestendig, niet waterproof, en dat is toch een beetje gevaarlijk als het om de wc gaat. De Philips Hue Lightstrip Outdoor is een optie, maar die is weer wat dikker. Het zou tof zijn als Philips een soort bolletje of stripje zou maken dat je in je toiletpot kunt bevestigen om zo veilig en wel als goede eyecatcher te gelden tijdens feestjes. Of gewoon normaal, als je echt een grote fan bent.

De koelkast Als er een lampje essentieel in huis, dan is het wel het koelkastlampje. Je hebt nooit door hoe belangrijk die is, tot hij het niet doet en je koelkast geen oase van lekker eten is, maar een donker, koud hol. Philips Hue zou natuurlijk heel grappig een koelkastlampje kunnen maken, zodat je koelkast volgende keer niet warm wit kleurt, maar paars, of rood. Het zou nog leuker zijn als hij elke keer dat de koelkast opende een andere kleur zou worden. De enige vraag is of eten er nog heel aantrekkelijk uitziet: rode sla, paarse kaas.. Maar voor bijvoorbeeld een koelkast waarin je alleen drinken bewaart zou het sowieso een heel toffe uitkomst zijn. Het was aan de onderstaande commercial te zien wel al dichtbij de koelkast, maar nog niet erin...

De muur Natuurlijk kun je een Hue-lamp op de muur doen, of een lichtknopje, maar er is voor de muur nog geen oplossing vanuit Philips Hue gekomen zoals we die kennen van bijvoorbeeld Nanoleafs. Zij hebben muurverlichting tot een ware kunst verheven met hun van kleur veranderende panelen die zelfs in houtlook komen. Op dit moment bestaat er nog geen muurpaneel van Philips Hue, tenzij je de Aurelle paneellamp gebruikt, maar die is er alleen in vierkant en kost 150 euro per paneel, waardoor dat niet echt de oplossing is voor een speels effect op de muren. Zeker als de Philips Hue-muurpanelen zouden kunnen meekleuren op bijvoorbeeld de Ambilight van je televisie, dan kun je die bijvoorbeeld achter je op de muur plaatsen voor een extra intense lichtbelevenis.