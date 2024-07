Probleem Philips Hue-lampen: branden ongewenst op volle kracht

We zien het altijd als de ‘gateway drug’ naar de smarthome: Hue-lampen. De Philips-lampen die in miljoenen kleuren kunnen schijnen zijn het schoolvoorbeeld van hoe leuk een smarthome kan zijn. Zelfs op vakantie in India kun je thuis de lampen aan- en uitzetten. De lampen kampen op dit moment alleen met een probleem, waardoor ze zichzelf nogal op de voorgrond zetten. Ze branden op 100 procent.

Verblind door Philips Hue

Verblind door je eigen Philips Hue-lamp? Je bent niet de enige. Er is momenteel een probleem met de lampen van Philips, waardoor ze in één keer uit zichzelf op volle kracht verlichten. Niet iets waar je op zit te wachten: Philips Hue is er juist om sfeer te creëren, anders zou je goedkoper uit zijn met een TL-balk. Toch blijkt het probleem zich niet voor te doen door de technologie die Philips Hue biedt. Het bedrijf achter de lampen, Signify, zegt dat het komt door de relatief nieuwe smarthomestandaard Matter (via TheVerge).

Wat is namelijk het geval? De onderbrekingen in het radiosignaal worden verkeerd begrepen door een probleem met Matter. Matter lijkt te denken dat je een gewone stroomschakelaar gebruikt, in plaats van een dimbare lamp. Daarom geeft je lamp ineens maximaal licht: het is AAN of UIT, en er lijkt nu niets meer tussen te zitten. Matter is overigens maar een platform, dus het is nog steeds aan Signify om met een fix te komen. Dat is het nu ook aan het doen. Er wordt gewerkt aan die oplossing en de verwachting is dat die volgende week kan worden uitgerold.

It doesn’t matter

Zit jij tot die tijd in een soort lampenwinkel qua licht? Vrees niet: je kunt Matter zelf uitschakelen via de Hue Bridge en dan is het tijdelijk opgelost. Niet alle mensen met een Hue-lamp hebben problemen, dus mocht bij jou het licht niet aan zijn op 100 procent, dan kun je Matter gewoon aan laten staan. Hoewel Matter hiermee niet heel goed in het nieuws komt, is er wel degelijk iets moois ontstaan door het smarthomeplatform. Het had wat tijd nodig om op gang te komen, maar nu wordt het door steeds meer smarthomemerken ondersteund en kun je er makkelijk verschillende gadgets mee laten communiceren. Je kunt dan bijvoorbeeld makkelijker een bepaald apparaat iets laten doen wanneer je thuiskomt, of een andere routine inschakelen.

Philips Hue zit ook bepaald niet stil: voor ongeveer alle lampen in huis is nu wel een Philips Hue-optie te koop. Van een klein tafellampje in de tuin tot een plafonnière in je badkamer. De slimme lampenreeks heeft er sinds kort zelfs camera’s bij voor de beveiliging van je huis. Of voor wie gewoon af en toe even naar de katten wil kijken als die op kantoor is.