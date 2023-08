Komt er een beveiligingscamera van Hue?

Ik was ooit in Londen waar Philips eind oktober 2012 de eerste generatie van het Hue verlichtingssysteem lanceerde. Inmiddels, bijna elf jaar later beslaat de Hue portfolio al veel meer dan alleen de drie witte of gekleurde draadloos te bedienen LED-lampen die toen gepresenteerd werden. Als we de meest recente geruchten mogen geloven, dan wordt de Hue ‘catalogus’ binnenkort uitgebreid met een beveiligingscamera.

Hue smart home security

Berichten over die beveiligingscamera doen al enkele weken de ronde, maar nu is er ook een afbeelding – of render – opgedoken. In hoeverre die afbeelding de werkelijkheid benaderd, zal moeten blijken op het moment dat Hue haar slimme beveiligingssysteem presenteert.

Naast de afbeelding heeft een oplettende blogger nu ook een aantal nieuwe opties ontdekt in een update van de Android App van Hue. Die versterken het vermoeden dat Hue werkt aan de ontwikkeling van producten voor smart home security.

Op zich zou het wel een logische stap zijn van Signify, de eigenaar van Hue, om smart home security producten zoals een beveiligingscamera toe te voegen aan de portfolio van Hue. Eerder dit jaar heeft Signify dezelfde stap namelijk genomen bij haar andere merk voor smart home producten, WiZ.