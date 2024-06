Nieuwe Philips Hue Twilight-lamp: voor niets gaat de zon op

Philips heeft al een grote collectie aan lampen, maar daar komt er nu een bij die enerzijds heel bekend is, anderzijds wat shockerend. Dat deze lamp bekend is, dat heeft alles te maken met het merk Philips. Het is onder andere bekend van de wake-uplights, en dat is ook ongeveer wat de nieuwe Twilight is. Een stevig geprijsde wake-up light.

Philips Hue Twilight

Philips Hue noemt het echter geen wake-uplight, maar een sunrise-lamp. Geen wakker wordt-lamp, maar een zonsopkomstlamp dus. Maar op de afbeeldingen zien we daarentegen wel een vrouw die in bed ligt met de lamp op haar nachtkastje, wat impliceert dat het toch echt wel gaat om een lamp die je helpt om vredig te ontwaken.

De lamp is erg hooggeprijsd. Waar een meest luxe wake-uplight van het merk 220 euro kost (de ‘slimme’ Somneo, waarmee je je ook je slaap kunt laten meten), is de Twilight 279,99 euro. Twilight is bedoeld om mee op te staan en om mee naar bed te gaan, maar er zit geen alarm in zoals op de echte wake-uplight. Er is ook geen geluid aanwezig van vogels of de zee om je rustig aan in slaap of juist wakker te krijgen. Het is puur licht dat steeds iets feller wordt en in een bepaalde kleurwarmte.

Philips Hue Twilight bedside lamp simulates sunrise and sunset – leaked images pic.twitter.com/zPXZq7TgNV — Michael Nguyen (@MacMike1000) June 17, 2024

Wake-uplight

We kunnen nog even doorgaan met wat de lamp niet heeft ten opzichte van de wake-uplight, maar er zijn ook dingen die deze lamp juist wel heeft. Een mooi design bijvoorbeeld en de optie om licht op de muur te laten schijnen, waardoor er een tof effect ontstaat. Er zijn 6 verschillende lichtscènes te kiezen.Het apparaat is 33 centimeter hoog en komt in wit en zwart. Er zijn twee knoppen op het apparaat om het licht te beheren, wat ook in de app kan. Het is dus een vrij eenvoudige lamp, die je ongeveer 180 graden kan draaien, links of rechts. De lamp kan via Bluetooth en Zigbee contact maken.

Wie koopt deze lamp? Mensen die toch graag een mooi design zien en die vooral licht belangrijk vinden, plus wat te besteden hebben, kopen zo’n lamp waarschijnlijk, maar in principe heeft de wake-uplight een veel aantrekkelijker aanbod voor wie een lamp wil gebruiken om mee wakker te worden of in slaap te vallen, met zijn geluid, radio, licht, tijdsklok en slaapmetingen. Het enige nadeel is dat die dan weer niet aansluit op je Hue-gadgets en je er dus geen routines mee kunt maken, wat je misschien juist in de ochtend met vanzelf openende gordijnen wel goed kunt gebruiken.