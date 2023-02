Twee van de drie Hue Lightguide lampen al uit productie

Ze zijn helemaal hip, de LED lampen met grote glazen bollen in verschillende vormen. Enkele maanden geleden presenteerde Signify die gekleurde LED versies in haar Philips Hue assortiment. De zogenoemde Lightguide serie, in drie verschillende vormen: rond (globe), ovaal (elipse) en driekhoekig (triangular). Zeker niet de eerste LED lampen met deze trendy vormen onder de Hue vlag, maar wel met een bijzondere ‘gloeidraad’ die er een beetje uitziet als een onderste boven hangende gloeiende kaars. Met prijskaartjes van 80 tot 100 euro, en 50 euro extra voor een ‘pendel fitting’, hadden ze ook een typische ‘Hue prijs’.

Nog maar één Hue Lightguide over

De lampen werden gepresenteerd tijdens de IFA in Berlijn en lagen sinds december in de winkels. Lagen? Ja, want deze week heeft Signify besloten dat twee van de drie versies niet meer gemaakt zullen worden. De reden? Volgens Signify voldoen ze niet aan de hoge kwaliteitseisen die het bedrijf aan haar producten stelt. Daarom zijn de globe en triangular modellen uit productie gehaald.

“Voor Signify heeft de kwaliteit van haar Philips Hue-producten altijd de hoogste prioriteit gehad en we zijn erg blij dat we een innovatieve lampvorm kunnen aanbieden met de nieuwe Philips Hue Lightguide-lamp in de vorm van een ellips. Omdat de eerder Globe en Triangular lampen nog niet aan deze eis hebben kunnen voldoen, hebben we besloten de productie van deze lampvormen voorlopig niet voort te zetten”, aldus Signify.