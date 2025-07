CTO Philips Hue: “Er is veel disruptie in de AI-wereld, maar er zullen meerdere aanbieders blijven”

Hue heeft net aangekondigd dat het meer AI-mogelijkheden aanbiedt en daar merken we vooral in de Benelux wat van, want je kunt allerlei opties vragen aan je lampen, zoals ‘Ik ga Stranger Things kijken, kun je het licht hierop afstemmen?” Waarbij je waarschijnlijk rode lichten krijgt. We spraken over de AI-mogelijkheden en de samenwerkingen met Google en Amazon Web Services (AWS) met George Yianni, de CTO en oprichter van Philips Hue, en Mohamed Elkady, System Architect bij het bedrijf.

Cloudsysteem voor je lampen

Sinds het begin is Hue gebouwd als cloudsysteem waarmee je je lichtsysteem in je huis kunt monitoren, maar dan ook van buiten je huis. Je kunt even checken of je niet hebt vergeten het licht aan te zetten, of juist het licht inschakelen om inbrekers buiten de deur te houden. Philips Hue is een van de bekendste slimme lichtoplossingen, maar dat komt niet alleen door Hue zelf. Het heeft hulp om zijn technologie mogelijk te maken van onder andere Google en AWS.

“Het is voor ons belangrijk dat de infrastructuur in orde is en systemen met andere (eco)systemen overweg kunnen”, zegt Yianni. “Daarbij moet het ook privacyvriendelijk zijn. En dan komt er nu ook nog meer AI bij: we maken nu gebruik van meerdere cloudsystemen. De backend van Hue zit in Google Cloud, dat is waar we mee begonnen en nu is dat Kubernetes geworden. Verschillende nieuwere diensten zijn echter vooral op AWS gebouwd, zoals de data-infrastrutuur en security.”

Meerdere aanbieders

Er is bewust gekozen voor meerdere aanbieders, omdat het team hiermee flexibel blijft. “We willen het juiste resultaat tegen de juiste kosten met de juiste prestaties. Zeker als je kijkt naar AI, dan zie je veel disruptie. Het was een ecosysteem waarin lang dezelfde spelers actief waren, maar nu komen er veel nieuwe bij. Ik denk ook niet dat het uiteindelijk een bedrijf is dat overblijft: er zal in 3 tot 5 jaar juist een verzameling van verschillende bedrijven zijn. Er is veel vraag naar verschillende applicaties en dan is keuze erg fijn om te hebben.”

Is het toch niet wat onhandig om met meerdere aanbieders te werken: Google aan de ene kant, AWS aan de andere? “De datacenters zijn direct met elkaar verbonden en de bandbreedte is groot. Wel moet je uiteraard zorgen dat je interne kennis van een bepaald niveau is om productief te blijven. De cloudplatforms van Google en AWS hebben veel overeenkomsten en AI zorgt er ook nog voor dat die barrière nog lager wordt.”

Hue koos voor AWS omdat het een kleinere, op zichzelf staande dienst wilde gaan bouwen. “Mijn ervaring met de cloud-platforms is dat Amazon goede, gepolijste diensten biedt en dat als je iets in je hoofd hebt, dat makkelijk te maken is. dan is dat ideaal met AWS. Google heeft goede bouwblokken, maar heeft meer technisch werk nodig, dus voor grote technische problemen doen we meestal werk met Google.”