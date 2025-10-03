Wat je moet weten over het meenemen van een powerbank in het vliegtuig

Het is heel dubbel: je hebt je powerbank vaak het hardst nodig als je op reis bent, maar tegelijkertijd worden vliegmaatschappijen helemaal niet blij van die apparaten. We zien ook dat het advies rondom powerbanks steeds meer wordt aangescherpt. Vaak weten mensen al dat je een powerbank nooit in je ruimbagage moet doen, maar er is meer dat je moet weten over het meenemen van een powerbank in het vliegtuig.

Powerbank op reis

Je powerbank moet in de bagage zitten die je in de cabine meeneemt, maar er wordt onder andere door KLM aangeraden om hem wel op een plek te stoppen waar je hem snel kunt pakken. Niet zodat je hem makkelijk kunt gebruiken, want dat mag niet in het vliegtuig, maar om hem snel te kunnen pakken wanneer er iets geks mee aan de hand lijkt te zijn. De vraag is natuurlijk of je hem dan moet pakken, maar het is in ieder geval goed om te weten waar hij is.

Wil je een powerbank meenemen, dan is het goed om voor je reis te checken wat de luchtvaartmaatschappij daar qua regels aan verbindt. De grootte van de powerbank maakt bijvoorbeel uit, al zijn er weinig powerbanks die zo groot zijn dat ze niet meemogen: de meest reguliere powerbanks zijn geen enkel probleem. Wel moet je er dus rekening mee houden dat je hem waarschijnlijk ook niet mag gebruiken in het vliegtuig, omdat dat kortsluiting kan veroorzaken en daarmee bijvoorbeeld brand.