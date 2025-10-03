Wat je moet weten over het meenemen van een powerbank in het vliegtuig

Het is heel dubbel: je hebt je powerbank vaak het hardst nodig als je op reis bent, maar tegelijkertijd worden vliegmaatschappijen helemaal niet blij van die apparaten. We zien ook dat het advies rondom powerbanks steeds meer wordt aangescherpt. Vaak weten mensen al dat je een powerbank nooit in je ruimbagage moet doen, maar er is meer dat je moet weten over het meenemen van een powerbank in het vliegtuig.
Je powerbank moet in de bagage zitten die je in de cabine meeneemt, maar er wordt onder andere door KLM aangeraden om hem wel op een plek te stoppen waar je hem snel kunt pakken. Niet zodat je hem makkelijk kunt gebruiken, want dat mag niet in het vliegtuig, maar om hem snel te kunnen pakken wanneer er iets geks mee aan de hand lijkt te zijn. De vraag is natuurlijk of je hem dan moet pakken, maar het is in ieder geval goed om te weten waar hij is.
Wil je een powerbank meenemen, dan is het goed om voor je reis te checken wat de luchtvaartmaatschappij daar qua regels aan verbindt. De grootte van de powerbank maakt bijvoorbeel uit, al zijn er weinig powerbanks die zo groot zijn dat ze niet meemogen: de meest reguliere powerbanks zijn geen enkel probleem. Wel moet je er dus rekening mee houden dat je hem waarschijnlijk ook niet mag gebruiken in het vliegtuig, omdat dat kortsluiting kan veroorzaken en daarmee bijvoorbeeld brand.
Reden voor luchtvaartmaatschappijen om mensen dus te waarschuwen hun powerbank niet te gebruiken in het vliegtuig. Je hebt hem dus eigenlijk mee om hem als je uit het vliegtuig komt te gebruiken. Gelukkig hebben vliegtuigen steeds vaker USB-A- of USB-C-poorten aan boord en kun je je telefoon wel opladen: vergeet daarvoor je kabeltje niet. Let wel: je mag dus niet je powerbank opladen met die poort. Twijfel je wat je luchtvaartmaatschappij hier voor beleid op heeft, vraag het dan altijd na bij het cabinepersoneel voordat je hem gebruikt.
Anno 2025 worden er nog steeds veel telefoons gemaakt met batterijen die het niet langer dan een dag, anderhalve dag volhouden. Maar zeker als je een paar uur op Schiphol hebt zitten videobellen, of je nog even de laatste aflevering van De Slimste Mens hebt gestreamd, dan gaat die batterij rap achteruit. Een powerbank is voor reizen dus zeker geen overbodige luxe, maar wanneer je daadwerkelijk met het vliegtuig reist, moet je er dus net even anders mee omgaan dan je misschien had verwacht.