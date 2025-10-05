Thing uit Wednesday is een LEGO-set, inclusief zijn appartement

Thing speelt in het tweede seizoen van Wednesday een aanzienlijk grotere rol en ongetwijfeld is het mede daarom dat de hand zijn eigen LEGO-set krijgt. Fans van de serie weten het: hij woont in een soort sieradenkistje dat eruitziet als een schatkist. Geweldig, want de eigen set van Thing kan als een schatkistje (al noemt LEGO het een hutkoffer) worden ingeklapt, of volledig worden uitgeklapt, inclusief alle attributen die tot Things appartement behoren.

Things appartement

Thing heeft bijvoorbeeld een haardvuur, een ring en een bed. Hij woont op de kamer van Wednesday, waar ook Enid woont. Bij de set zit dan ook een klein Thing-figuur en een Enid-figuur. Voor Wednesday zelf zal je een andere set nodig hebben. Leuk detail: Enid is een LEGO Friends-figuurtje, wat natuurlijk goed pas bij haar, want ze is ook Wednesdays en Things vriendin.

Verder bevat de set allerlei koddige, kleine details waaRvan je echt even bezig bent om ze allemaal te ontdekken. Bovendien zit er op de hutkoffer ook echt een openingsmechanisme om hem goed en wel te sluiten. Het scharnier is ook heel sterk, al bestaat het slechts uit een paar 2×2 scharnierplaten.

Goth nagels

Een leuk detail is het potje nagellak dat erbij zit,wat natuurlijk ook van LEGO is. De nagellak is uiteraard zwart, maar je kunt andere nagels op Thing zetten waardoor hij extra gothic uitziet. Je kunt ‘Appartement van Thing’ als LEGO-set gewoon neerzetten voor de sfeer, maar je kunt er ook echt taferelen uit de serie mee naspelen. Wednesday heeft net zijn tweede seizoen op Netflix afgesloten, waarin onder andere Billie Piper en Lady Gaga te zien waren.

Andere LEGO-sets van Wednesday zijn Morticia’s huis, Zwarte dahlia, Wednesday en Enids kamer en Wednesday Addams figuur, plus twee Brickheads van Wednesday en Enid. Het zijn bijna allemaal LEGO Friends-figuren, die goed bij de esthetiek van de serie passen, en dan vooral de stijl van Tim Burton, die werkte aan de Netflix-hit.

Appartement van Thing, LEGO #76785, bestaat uit 828 stenen, kost 79,99 euro en is verkrijgbaar bij LEGO.