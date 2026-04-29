Philips Hue introduceert SpatialAware. Het betekent dat de lampen zich aanpassen aan de natuur. Het komt als een update naar de Hue Bridge Pro en het past automatisch verlichtingsontwerpconcepten toe op je huis om het licht zo perfect af te stemmen qua kleuren.

Hue SpatialAware

Het is natuurlijk heel leuk om met de Hue -kleurenknop te spelen en alles felrood te maken, of juist rood met groen alsof het kerst is, maar voor je normale licht wil je wellicht toch iets subtielers, wat wel qua kleuren goed bij elkaar past. Dat kan met SpatialAware, dat de kleuren van opnieuw geremasterde Hue-scènes verdeeld over alle Hue-lampen. Het houdt daarbij rekening met de locatie van elk licht.

Helemaal nieuw is het overigens niet: SpatialAware werd al in januari getoond tijdens CES 2026. Je scant je kamer met je camera en vervolgens weet Hue wat hem te doen staat. Het maakt meer één geheel van de lampen in huis, mede door het gebruik van augmented reality. Zo weet hij precies welke positie elke lamp heeft en zo kan SpatialAware de galerijscènees goed overbrengen.

De scènes zijn allemaal geïnspireerd door de natuur. Een voor de hand liggende is de zonsondergang, maar je kunt ook bepaalde sfeerovergangen verwachten, zoals ‘mist op het meer’. Het idee is dat de kleuren in elkaar overvloeien en dat de lampen elkaar aanvullen voor mooi sfeerlicht. Verplaats je een lamp, dan kun je weer een nieuwe scan van de kamer maken om de scènes weer beter te laten werken.

Vloeiende lichteffecten

Het zorgt uiteindelijk voor meer vloeiende lichteffecten en natuurlijker licht dat beter door de kamer verdeeld is. Je kunt SpatialAware aanpassen aan de hand van je scènegalerij, maar je kunt ook schakelen naar een niet-ruimtelijke versie van een scene uit de scènegalerij. Je kunt het helemaal naar jouw voorkeuren aanpassen, laat Philips weten. Het geeft ook aan dat ongeveer 50 procent van de geremasterde scènes binnen de scènegalerij van Hue al is aangepast voor SpatialAware, waaronder Bergbries. Er komen er ook steeds meer bij.