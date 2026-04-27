LEGO brengt zijn Create a Minifigure-tool naar Nederland . Via de officiële LEGO -webshop kun je voortaan je eigen minifiguur volledig naar wens samenstellen - en gewoon naar huis laten sturen.

Hoe werkt het?

Via de interactieve tool op lego.com kies je zelf een hoofd, romp, benen en accessoires uit honderden onderdelen uit de Pick a Brick-collectie. Je kunt per bestelling tussen de 5 en 30 unieke figuren ontwerpen, allemaal met eigen combinaties. Wil je meer accessoires dan de tool toelaat? Via Pick a Brick kun je extra onderdelen los bijbestellen.

De onderdelen komen los in een zakje aan - zelf even in elkaar klikken dus, wat voor de meeste LEGO-fans juist het leukste deel is.

Wat kun je ermee?

Jezelf namaken, je gezin in minifiguurvorm, een groep vrienden, een clan ninjas of gewoon eindeloos experimenteren met combinaties. De figuren zijn te gebruiken in bestaande LEGO-sets, als decoratie op je bureau of als cadeau. Als gepersonaliseerd cadeautje is het een vrij sterk idee - zeker voor wie al alles heeft.

Wat kost het en hoe snel is het er?

Elk onderdeel is afzonderlijk geprijsd, dus de totaalprijs hangt af van je keuzes. Verzending is gratis bij bestellingen boven de €55, daaronder kost het €5,95. Bezorging duurt maximaal 8 werkdagen. Let op: de Create a Minifigure-bestelling wordt los van andere LEGO-bestellingen verzonden.

Nog in ontwikkeling

LEGO geeft zelf aan dat de tool nog volop in ontwikkeling is. Het aanbod aan onderdelen en huidskleuren is nu nog beperkt, maar er worden geleidelijk meer opties toegevoegd.