Online je eigen LEGO minifiguur samenstellen kan nu ook in Nederland

Gadgets27 apr , 21:07doorJeroen de Hooge
LEGO brengt zijn Create a Minifigure-tool naar Nederland. Via de officiële LEGO-webshop kun je voortaan je eigen minifiguur volledig naar wens samenstellen - en gewoon naar huis laten sturen.

Hoe werkt het?

Via de interactieve tool op lego.com kies je zelf een hoofd, romp, benen en accessoires uit honderden onderdelen uit de Pick a Brick-collectie. Je kunt per bestelling tussen de 5 en 30 unieke figuren ontwerpen, allemaal met eigen combinaties. Wil je meer accessoires dan de tool toelaat? Via Pick a Brick kun je extra onderdelen los bijbestellen.
De onderdelen komen los in een zakje aan - zelf even in elkaar klikken dus, wat voor de meeste LEGO-fans juist het leukste deel is.

Wat kun je ermee?

Jezelf namaken, je gezin in minifiguurvorm, een groep vrienden, een clan ninjas of gewoon eindeloos experimenteren met combinaties. De figuren zijn te gebruiken in bestaande LEGO-sets, als decoratie op je bureau of als cadeau. Als gepersonaliseerd cadeautje is het een vrij sterk idee - zeker voor wie al alles heeft.

Wat kost het en hoe snel is het er?

Elk onderdeel is afzonderlijk geprijsd, dus de totaalprijs hangt af van je keuzes. Verzending is gratis bij bestellingen boven de €55, daaronder kost het €5,95. Bezorging duurt maximaal 8 werkdagen. Let op: de Create a Minifigure-bestelling wordt los van andere LEGO-bestellingen verzonden.

Nog in ontwikkeling

LEGO geeft zelf aan dat de tool nog volop in ontwikkeling is. Het aanbod aan onderdelen en huidskleuren is nu nog beperkt, maar er worden geleidelijk meer opties toegevoegd.
Je eigen minifigs samenstellen doe je via lego.com/nl-nl/pick-and-build/create-a-minifigure.

Lees ook

LEGO brengt iconische Kuifje-raket tot leven met nieuwe Ideas-setLEGO brengt iconische Kuifje-raket tot leven met nieuwe Ideas-set
LEGO speelt in op WK 2026 met een voetbal van 1.498 stenenLEGO speelt in op WK 2026 met een voetbal van 1.498 stenen
LEGO komt met grootste innovatie in 50 jaar: een Smart BrickLEGO komt met grootste innovatie in 50 jaar: een Smart Brick
LEGO opent vijfde Nederlandse winkel in Rotterdam - met 89.136 stenen aan de muurLEGO opent vijfde Nederlandse winkel in Rotterdam - met 89.136 stenen aan de muur
Houdt LEGO ons voor de gek met zijn iconische voetbalreclame?Houdt LEGO ons voor de gek met zijn iconische voetbalreclame?
usb c oplaadstandaard 1

Je nieuwe laptop heeft een heel handige manier om op te laden

Gadgets
29 april 2026
Rokid AI Glasses with no Display Scenario Image 1

Rokid lanceert twee AI-brillen in Europa - dit moet je weten

Gadgets
29 april 2026
hue

Je Hue-lampen gaan zich aanpassen aan de natuur

Gadgets
29 april 2026
smart glasses

Zo gaan de Samsung Galaxy Glasses eruitzien

Gadgets
28 april 2026

doorJeroen de Hooge

