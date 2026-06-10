Archeologen wisten wel dat er iets was, maar konden het nooit goed genoeg bereiken. Nu heeft een drone ervoor gezorgd dat we in de regenwouden van Guatemala toch een ontdekking hebben kunnen doen: een gigantische Maya-stad.

Drones met LiDAR

Dat was niet alleen een kwestie van even overheen vliegen , want daarvoor is het regenwoud veel te dik bebost. Het was een combinatie van dronetech en LiDAR-sensoren om zo te kunnen zien dat er iets heel bijzonders onder die regenwouden ligt. Iets wat misschien wel de belangrijkste archeologische vondst van onze tijd zou kunnen worden. Het is te vinden in het Mirador Basin en het Foundation for Anthropological Research and Environmental Studies. Vijftig jaar lang is er onderzocht en gezocht, maar nu kan een drone eindelijk antwoorden geven.

Het is bizar wat er al is vastgelegd: 964 archeologische vindplekken die samen 417 oude steden vertegenwoordigen. Helemaal in het midden is El Mirador, wat de grootste stad uit de oudheid is in het westelijk halfrond. Het zal ons helpen begrijpen hoe maatschappijen ontstaan, maar ook hoe ze uiteindelijk tot hun ondergang komen. Het is niet makkelijk om op die plekken te komen, waardoor het helpt dat een drone in kaart brengt wat een goede plek kan zijn: het kost voor veel locaties drie dagen wandelen om er te komen.

Maya-steden

Wat satellieten en mensen niet kunnen zien en een drone met LiDAR wel, dat zijn netwerken onder de grond. Met de DJI Matrice 400 en de Zenmuse L3 LiDAR -sensoren kan er lager worden gevlogen en kan er dus meer in kaart worden gebracht. De sensoren maken 16 echo per laserpuls en dat zijn er bij andere systemen maar 5. Zo kunnen archeologen door meer lagen heen kijken en zo kunnen verborgen structuren worden blootgelegd. Uiteindelijk zijn er miljarden LiDAR-punten die samen een heel landschap kunnen vormen.

Er zijn piramides, wegen, trappen en pleinen gezien. Het helpt de archeologen niet alleen om betere kaarten te maken, maar ook beter te begrijpen hoe het er in zo’n samenleving waarschijnlijk aan toe ging. Onderzoekers kunnen nederzettingen herkennen, transportnetwerken en meer. Het kan uiteindelijk zelfs veranderen wat we dachten te weten over de Maya’s. En het biedt een veelheid aan informatie voor andere onderzoekers.