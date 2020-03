Nieuwe Apple iPad Pro beschikt ondermeer over een LiDAR-scanner

Met iPadOS 13.4 biedt iPad ondersteuning voor een trackpad, waarmee gebruikers op een heel nieuwe manier met hun iPad aan de slag kunnen. De gebruikerservaring van het trackpad is niet gewoon overgenomen uit macOS, maar compleet opnieuw ontworpen voor iPad . Als de gebruiker een vinger over het trackpad beweegt, verandert de cursor vloeiend mee met de inhoud waarnaar hij wijst en neemt hij de vorm van elementen van de interface aan. Met Multi-Touch-bewegingen op het trackpad navigeren gebruikers snel en gemakkelijk door het hele systeem, zonder hun hand te hoeven optillen.

Apple kondigde vandaag in Cupertino, Californië niet alleen een nieuwe Macbook Air aan, maar onthulde ook met de meest geavanceerde iPad Pro tot nu toe. Dankzij de A12Z Bionic-chip is iPad Pro sneller en krachtiger dan menig laptop. Hij beschikt verder over een ultragroothoekcamera, microfoons van studiokwaliteit en een toch baanbrekende LiDAR -scanner die nieuwe dieptemetingen mogelijk maakt.

A12Z Bionic-chip

iPad Pro heeft opnieuw een prestatieboost gekregen in de vorm van de A12Z Bionic-chip en is daarmee specifiek ontwikkeld voor de zwaarste taken, zoals het bewerken van 4K-video en het ontwerpen van 3D-modellen. De 8-core GPU van de A12Z Bionic zorgt er samen met de verbeterde thermische architectuur en gefinetunede prestatiecontrollers voor dat deze nieuwe iPad Pro de hoogste prestaties van alle iPads tot nu toe kan leveren. Deze dunne en ook lichte iPad Pro beschikt over een batterijduur tot maar liefst 10 uur, snellere wifi2 en LTE van Gigabitklasse die 60% sneller is en ondersteuning biedt voor een heel aantal LTE-banden.

Professioneel display & camera

Het Liquid Retina-display loopt van rand tot rand, zowel op het 11-inch als het 12,9-inch model. Het is een van de meest geavanceerde mobiele displays ter wereld. Dankzij de brede kleurweergave zien klanten foto’s, video’s, apps en games in bijna levensecht, natuurgetrouw detail. ProMotion-technologie zorgt ervoor dat de refresh-rate van het display automatisch wordt aangepast tot aan 120 Hz, zodat scrollen soepel gaat en alles snel reageert.

Het camerasysteem van iPad Pro omvat niet alleen een 12-MP groothoekcamera voor schitterende foto’s en 4K-video, maar nu ook een 10-MP ultragroothoekcamera die twee keer zover uitzoomt om veel meer van de omgeving te kunnen vastleggen. Deze tweede camera verdubbelt de mogelijkheden op foto- en videogebied en maakt nieuwe perspectieven en werk met meerdere camera’s mogelijk.

Microfoons van studiokwaliteit

iPad Pro heeft nu vijf microfoons van studiokwaliteit om kraakheldere audio mee vast te leggen, inclusief de kleinste details. De vier speakers bieden daarnaast een meeslepende geluidservaring die automatisch wordt aangepast op de positie waarin iPad Pro wordt vastgehouden.