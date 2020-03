​Apple komt met nieuwe MacBook Air: sneller, meer opslag en slechts 1199 euro

Dankzij minimaal 256 GB aan opslag kunnen klanten meer films, foto’s of andere bestanden bewaren. Verder beschikt de MacBook Air over een haarscherp 13-inch Retina-display, Touch ID waarmee aanmelden en online shoppen nog makkelijker is, een ruim trackpad, een batterij die de hele dag meegaat en de power van macOS Catalina .

Apple introduceerde vandaag in Cupertino, Californië, de vernieuwde MacBook Air. Een van de populairste notebooks krijgt snellere prestaties, het nieuwe Magic Keyboard, dubbel zoveel opslag en een verlaagde prijs van 1199 euro. De nieuwe MacBook Air heeft twee keer snellere CPU-prestaties en tot 80 procent snellere grafische prestaties, zodat dagelijkse taken een fluitje van een cent worden en ook games nog soepeler draaien.

Snellere prestaties

De MacBook Air is nu voor het eerst voorzien van quad-core processors, zodat dagelijkse taken sneller gaan dan ooit, of je nu foto’s ordent, presentaties maakt of video’s bewerkt. Dankzij de nieuwste quad-core Intel Core i7-processors van de 10e generatie tot 1,2 GHz met TurboBoost-snelheden tot 3,8 GHz heeft MacBook Air tot twee keer snellere prestaties vergeleken met de vorige generatie. En met de Intel Iris Plus-graphics levert MacBook Air tot wel 80% snellere grafische prestaties, zodat grafisch veeleisende taken, zoals games en videobewerking, nog sneller gaan.

Magic Keyboard

Het nieuwe Magic Keyboard werd voor het eerst geïntroduceerd op de 16-inch MacBook Pro en is nu ook verkrijgbaar op de MacBook Air. Een opnieuw ontworpen schaarmechanisme zorgt voor een key travel van 1 mm, wat prettig typt. De pijltoetsen zijn nu ingedeeld in een omgekeerde 'T’, zodat ze gemakkelijker te vinden zijn zonder te hoeven kijken.

Andere features



De MacBook Air heeft een unibodybehuizing van 100% gerecycled aluminium in 3 uitvoeringen: goud, zilver en spacegrijs. Het 13-inch Retina-display levert ruim 4 miljoen pixels en miljoenen kleuren. Dus of je nu een e-mail leest, een film kijkt of foto’s bewerkt, de tekst is haarscherp en de afbeeldingen levensecht. Met minimaal 256 GB aan opslag, beschik je met nieuwe Macbook over twee keer zoveel opslag als de vorige generatie. Is dat nog niet voldoende, dan kan je ook nog kiezen voor een SSD tot 2 TB.

En verder:

Drie microfoons voor een helderder stemgeluid tijdens FaceTime-gesprekken met vrienden of familie.

Onovertroffen Force Touch-trackpad voor nauwkeurige cursorbediening en Multi-Touch-navigatie.

Thunderbolt 3-poorten voor gegevensoverdracht, opladen en video-uitvoer via één connector.

Ondersteuning voor een beeldscherm van tot 6K, ongekend voor MacBook Air.

Geavanceerde stereoluidsprekers die een breed stereogeluid leveren, zodat je helemaal opgaat in Apple TV+-content of Apple Arcade-games.

Prijzen en beschikbaarheid



De nieuwe MacBook Air is nu al direct verkrijgbaar via apple.com en in de Apple Store-app vanaf 1199 euro. Er is speciaal voor het onderwijs een nog lagere prijs. Vanaf volgende week zal de MacBook Air in de Stores verkrijgbaar zijn. Een overzicht van de volledige technische specs en andere opties en accessoires zijn te vinden via de website van Apple.