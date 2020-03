Nieuwe MacBooks met verbeterd toetsenbord binnenkort te koop

Dit nieuws werd bekendgemaakt door Apple-analist Ming-Chi Kuo op de website MacRumors . We weten nu nog niet zeker om welke MacBook het gaat, volgens Kuo komt er in ieder geval een nieuwe 14 inch MacBook Pro op de markt.

Vorig jaar gaf Apple eindelijk toe dat het vlindertoetsenbord voor veel problemen zorgde . Toen kondigde het bedrijf al aan dat nieuwe MacBooks worden uitgerust met een toetsenbord met de schaarmechaniek. Komt dat je bekend voor? Dat kan kloppen, want het is eigenlijk gewoon het oude toetsenbord dat in het tweede kwartaal van dit jaar een herintroductie beleeft.

Kuo: New MacBook Pro and MacBook Air Models With Scissor Keyboards to Launch in Second Quarter https://t.co/qQkETRTuN4 by @rsgnl pic.twitter.com/xIY1OlxiHR

Stof en kruimels

Eind 2019 werd de 16 inch MacBook Pro gepresenteerd. Deze heeft uiteraard een iets groter scherm, maar ook al een toetsenbord met schaarmechaniek. Tot nu toe lijkt het erop dat dit veel betrouwbaarder is dan zijn voorganger. Het vlindertoetsenbord waarmee MacBooks de afgelopen jaren zijn uitgerust, zijn nooit een succes geworden. Veel gebruikers klaagden over het vastlopen van het toetsenbord doordat het heel vatbaar is voor stof en kruimels.

Herintroductie schaarmechaniek

Apple stapte af van de toetsenborden met schaarmechaniek in 2015. De vlindertoetsenborden waren platter en hadden grotere knoppen, maar helaas dus ook meer problemen. Tijdelijke oplossingen bleken niet te werken en gebruikers klagen er nog steeds massaal over. Dat is voor Apple blijkbaar reden genoeg geweest om het toetsenbord met schaarmechaniek te herintroduceren.

MacBook met ARM-processor

Volgens Kuo brengt Apple eind 2020 of begin 2021 een MacBook met zelf ontwikkelde ARM-processor uit. Het is nu nog niet bekend om welk model het gaat. De ARM-socs worden nu al gebruikt in iPhones en iPads, het gerucht gaat al jaren dat MacBooks volgen. Apple neemt dan definitief afscheid van Intel, de leverancier van chips voor alle MacBooks. De reden hiervoor is dat met de eigen ARM chip Apple meer controle heeft over de MacBook. Het is dan niet meer afhankelijk van Intel en wie weet verlaagt het zelfs de prijs, er wordt tenslotte een schakel uit de keten gehaald. Als de MacBooks met eigen ARM-processor op de markt komen is Apple de eerste PC-fabrikant die geen gebruik maakt van Intel-chips.

We kunnen dus allerlei verbeterde versies verwachten van Apple. Volgens Kuo maken we volgend jaar bovendien kennis met MacBooks die van een nieuw design worden voorzien. Hoe die eruit gaan zien is nu nog niet bekend. De analist verwacht trouwens niet dat de productie van de nieuwe MacBooks vertraging oplopen door het coronavirus.