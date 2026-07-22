Hoe goed poets jij eigenlijk? De meeste mensen poetsen op gevoel, op routine, zonder te weten of ze alle plekken goed bereiken of te hard drukken. Sterker nog: meer dan een derde van de mensen tast tussen tandartsbezoeken door in het duister over de vraag of ze wel goed genoeg poetsen. Bij een handtandenborstel kan tot 50 procent van de bacteriële tandplak achterblijven. Philips Sonicare probeert dat te veranderen met de nieuwe Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige - een elektrische tandenborstel die je tijdens het poetsen actief begeleidt via een lichtring, haptische feedback en een mondkaart met twaalf segmenten die achteraf laat zien welke zones je hebt overgeslagen.

Erik Schimmer, Commercial Leader Philips Personal Health Benelux: "Philips Sonicare luidt een nieuw tijdperk in voor mondverzorging door het onzichtbare zichtbaar te maken. Met geavanceerde sensoren, realtime begeleiding en AI-gedreven personalisatie rechtstreeks in de tandenborstel maken we poetsen eenvoudiger, intuïtiever en effectiever."

En dat is niet alleen marketingtaal. Damla Uygur, Philips Regional Business Unit Leader Western Europe Oral Healthcare, legt de uitdaging helder uit: "Veel mensen vertrouwen nog steeds op handmatige poetsroutines, waarbij tot 50% van de bacteriële tandplak kan achterblijven. Realtime inzicht in poetsdekking laat consumenten zien hoe volledig ze poetsen en geeft meer vertrouwen dat hun dagelijkse routine effectief is."

SenseIQ: 100 keer per seconde meten

De tandenborstel meet via Pressure + SenseIQ tot 100 keer per seconde de poetsdruk, beweging en dekking. Zet je te hard, dan verlaagt de intensiteit automatisch. Gebruik je een schrobbende in plaats van een cirkelvormige beweging, dan herkent Scrubbing feedback dat en corrigeert het systeem je techniek. Na het poetsen toont een mondkaart op het apparaat zelf — verdeeld in twaalf segmenten — waar nog beter gekeken kan worden. De lichtring geeft tijdens het poetsen realtime aan of je druk te laag, precies goed of te hoog is: drie niveaus, direct leesbaar zonder naar een scherm te hoeven kijken.

De SenseIQ adaptieve intensiteit past zich aan je persoonlijke poetsstijl aan en beschermt tanden en tandvlees. Fluid Action stuwt vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand, zodat de borstelharen worden ondersteund bij het verwijderen van tandplak. De geavanceerde motor is stiller dan vorige DiamondClean-generaties en past zijn vermogen automatisch aan per plek in de mond. Acht poetsstanden en drie intensiteitsniveaus maken de ervaring verder aanpasbaar.

Mondgezondheid en algehele gezondheid

De link tussen mondgezondheid en de rest van het lichaam is steviger dan veel mensen beseffen. Onderzoeken tonen verbanden aan tussen tandvleesaandoeningen en hartgezondheid, diabetes, de ziekte van Alzheimer en complicaties tijdens de zwangerschap. De 9900 Prestige verwijdert in de Clean-stand tot 20 keer meer tandplak dan een handtandenborstel na zes weken gebruik en draagt bij aan tot 15 keer gezonder tandvlees. Dat zijn geen kleine getallen voor iets wat je twee minuten per dag doet.

App en coaching

De bijbehorende Sonicare-app biedt een dynamische visuele mondkaart met realtime feedback en coaching, een persoonlijk dashboard en tips om je techniek te verbeteren. De borstelkopvervangingsherinnering houdt bij wanneer het tijd is voor een nieuw exemplaar — borstelkoppen worden na drie maanden minder effectief, maar de meeste mensen vergeten dat simpelweg.

Duurzaamheid

De 9900 Prestige ondersteunt batterijvervanging en reparatie, wordt geleverd in papieren verpakking en werkt met borstelkoppen die voor 70% uit biobased plastic zijn gemaakt. Dat past binnen Philips ' bredere koers richting duurzamere producten zonder in te leveren op prestaties.

De Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige is vanaf 22 juli 2026 verkrijgbaar in Sonic Blue, Silver White en Stellar Black voor 599,99 euro via geselecteerde retailers en philips.nl. De lancering volgt op de introductie van de Next-Generation 5000-7000 Series eind vorig jaar en de 1000-4000 Series dit voorjaar - Philips Sonicare vernieuwt zijn volledige portfolio.