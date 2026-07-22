Al twintig jaar lang beschermt TMD Security wereldwijd meer dan 400.000 geldautomaten tegen geavanceerde aanvallen. Nu brengt deze Nederlandse familie-onderneming die expertise naar de fietsenmarkt. Met de lancering van TMD Locks, een nieuw merk dat staat voor slimme, stijlvolle en gebruiksvriendelijke sloten voor e-bikes , wil het bedrijf fietsers beter beschermen tegen diefstal - en een oplossing bieden voor de oplopende verzekeringspremies.

Aanleiding is er genoeg. Volgens het Verbond van Verzekeraars werden er in Nederland in 2024 per dag gemiddeld 200 tot 300 elektrische fietsen gestolen. Fietsen worden niet goed op slot gezet of gebruiken sloten die niet tegen de slijptol opgewassen zijn. Managing director Leonard Heuker of Hoek: "We bouwen voort op een mooie historie van TMD Security. We maken al 20 jaar beveiligingsoplossingen voor geldautomaten, zoals anti-skimmingfuncties. De beveiligingssoftware die we daarvoor ontwikkelden, konden we makkelijk implementeren in ons kettingslot."

Geen sleutel, geen gedoe

Het TMD Chain Lock functioneert zowel als primair slot voor fietsen tot 3.500 euro, als secundair slot voor duurdere fietsen en bakfietsen waarbij verzekeraars twee ART2-goedgekeurde sloten vereisen. Het slot heeft geen sleutel. Eigenaren ontgrendelen het met hun telefoon via Proximity Unlock: zodra de smartphone in de buurt komt, herkent het slot de eigenaar automatisch via Bluetooth en opent het met een simpele druk op een fysieke knop. Is de telefoon leeg, dan is er altijd een noodcode beschikbaar. Het slot wordt verder beheerd via de TMD Locks-app en gaat negen maanden mee op één acculading.

Voor het materiaal greep TMD naar Dyneema en Kevlar uit de maritieme techniek: lichtgewicht, bestand tegen betonscharen en voorzien van een zachte buitenlaag die geen krassen maakt op de fiets.

Heuker of Hoek: "Een sterk en veilig slot stond tot nu toe altijd gelijk aan een zwaar en onhandig slot. Met de TMD Chain Lock zijn we daarin geslaagd: veel lichter dan een conventioneel dik kettingslot, het gemak van sleutelvrij openen én een ingebouwd alarm. Zo krijg je een slot dat je niet alleen moet, maar ook wil gebruiken."

Alles in eigen huis ontwikkeld

TMD doet software, hardware en firmware volledig zelf. Dat is volgens Heuker of Hoek geen toevallige keuze. "Criminelen komen steeds met nieuwe methodes. Het is dus belangrijk dat je doorontwikkelt en niet op anderen hoeft te wachten." Inmiddels heeft het kettingslot de ART-goedkeuring die verzekeraars vereisen. Het bedrijf hoopt daarmee ook de verzekeringsmarkt in beweging te krijgen. "Verzekeringspremies voor e-bikes stijgen enorm: soms meer dan 1.000 euro per jaar. We zien graag dat er een ecosysteem ontwikkeld wordt waarbij betere beveiliging zorgt voor eerlijke premies."

Meer producten op komst

Het kettingslot is pas het begin. Kort na deze introductie volgen het anti-grinder TMD U-Lock en de met GPS uitgeruste TMD Ring Lock inclusief plug-in ketting. "Criminelen blijven bezig met nieuwe methodes, dus ook de sloten moeten meebewegen. Als Nederlands bedrijf begrijpen we de fietscultuur door en door, en zijn dit logische uitbreidingen op ons portfolio."