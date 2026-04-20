TMD Security beveiligt wereldwijd meer dan 400.000 geldautomaten tegen aanvallen. Nu past het Almeerse bedrijf diezelfde expertise toe op iets dichter bij huis: het e-bikeslot. Met het nieuwe merk TMD Locks introduceert het een keyless kettingslot met ART-2 certificering en ingebouwd alarm.

Van bankkluis naar fietspad

TMD Security is al twintig jaar actief in de wereld van geldautomatenbeveiliging, actief in 36 landen. De stap naar fietsen klinkt misschien onverwacht, maar is logischer dan het lijkt. De Nederlandse fietscultuur in combinatie met het groeiende diefstalprobleem maakt het een aantrekkelijke markt. Zoals we eerder schreven : traditionele kettingsloten zijn nauwelijks bijgehouden met de opkomst van de dure e-bike . In 2024 werden er naar schatting tussen de 73.000 en 109.500 e-bikes gestolen in Nederland

"We beschermen al meer dan twintig jaar geldautomaten over de hele wereld. Die ervaring passen we nu toe op de beveiliging van e-bikes", zegt algemeen directeur Leonard Heuker van Hoek. "Als Nederlands bedrijf begrijpen we de fietscultuur door en door, dus dit is voor ons een logische volgende stap."

Wat maakt het anders?

Het TMD Chain Lock is volledig keyless: er zit geen traditioneel cilinderslot in, waardoor boren en lockpicking simpelweg geen optie zijn. Via Bluetooth proximity unlock herken het slot je telefoon automatisch zodra je nadert - je telefoon blijft in je zak en je opent het slot met één druk op de knop. Het ingebouwde alarm van 100 decibel gaat af bij ongeautoriseerde beweging.

Belangrijk voor verzekeraars: het slot is ART-2 gecertificeerd, als eerste slimme kettingslot in Europa dat dit keurmerk draagt. De sleeve is opgebouwd uit Dyneema en Kevlar — materialen die ook worden gebruikt in scheepvaart en kogelwerende vesten. De batterij gaat ongeveer negen maanden mee op een lading.

Certificering: ART-2

Ontgrendeling: Keyless via Bluetooth proximity

Alarm: Ingebouwd, 100 dB

Lengte: 110 cm

Gewicht: 1,65 kg

Batterijduur: ~9 maanden

Prijs: vanaf €229

Het Chain Lock is het startschot. Kort daarna volgen het anti-grinder TMD U-Lock en het TMD Ring Lock, dat is uitgerust met GPS-tracking en een alarm van 120 decibel. Dat laatste model trekt al de aandacht van fietsfabrikanten die het willen integreren in hun eigen app en branding.