Slim slot, camera: Europa wil betere security op gadgets

Nu veel mensen steeds meer slimme gadgets in huis hebben, rijst de vraag of dat allemaal wel zo veilig is. De verantwoordelijkheid voor cybersecurity ligt in principe gedeeltelijk bij de bewoner van het huis zelf, maar straks wordt dat steeds meer iets waar fabrikanten en verkopers hun verantwoordelijkheid in moeten pakken. Waarom? Omdat de Europese Commissie dat van ze verlangt.

Cybercriminelen Hackers, virussen: het zijn allemaal gevaren des te meer apparaten er op het internet zitten, des te groter worden. Brussel maakt zich vooral zorgen om ransomware, waarbij cybercriminelen op afstand inbreken in een bepaald apparaat en dit pas vrijgeven wanneer ze geld zien. En soms ook niet, dan verhogen ze de bedragen. We hebben het nu al bij meerdere grote bedrijven zien gebeuren, maar natuurlijk starten veel aanvallen bij het individu. De Europese Commissie wil burgers beschermen en dit is daar een belangrijk onderdeel van. Volgens Brussel zou er niet van consumenten moeten worden verwacht dat zij zichzelf beschermen tegen dit soort aanvallen (al is het natuurlijk een grote plus als je dat wel doet). Fabrikanten moeten straks niet alleen eerlijker en opener zijn over welke veiligheidsrisico’s er aan de gadgets kleven, ze moeten ook als hun gadgets al lang en breed bij mensen thuis zijn zorgen dat er een mate van veiligheid is.

Europese regelgeving Dat kunnen ze onder andere doen door te zorgen voor beveiligingsupdates, maar ook moeten beveiligingslekken tot vijf jaar nadat een product op de markt is gebracht (al wordt langere ondersteuning uiteraard toegejuicht) worden gemeld (binnen 24 uur). Melden alleen is bovendien niet genoeg: het bedrijf moet ook zelf komen met een oplossing. Dat betekent veel voor fabrikanten: ze zullen dit soort veiligheid echt in hun processen moeten waarborgen om dit te kunnen waarmaken. Toch krijgen ze er ook iets voor terug: een betere veiligheid betekent minder reputatieschade. Besluit een fabrikant de nieuwe regels van de EU in de wind te slaan, dan is er kans dat hun producten in bepaalde landen niet mogen verschijnen. Ook lopen ze kans op boetes, waardoor ze niet alleen dankzij de betere veiligheid ransomware-aanvallen voorkomen, maar dus ook geld in hun zak houden dat anders mogelijk aan een boete zou worden uitgegeven. De regelgeving is er nog niet doorheen: er moet nog goedkeuring worden gegeven door het Europees Parlement. Maar, gekeken naar de nieuwe regels die het stelt ten opzichte van smartphones zal het ons verbazen als het hier niet volmondig ‘ja’ op zegt.

Doe het veilig Een smarthome is een groot beveiligingsrisico. Je kunt het zelf ook een stuk veiliger aanpakken door onder andere te zorgen voor goede wachtwoorden. Dat geldt voor het wachtwoord van je wifi, maar ook het wachtwoord dat je instelt per account van je smarthome-gadgets. Zorg ook dat je altijd updates downloadt voor je gadgets wanneer deze beschikbaar zijn.