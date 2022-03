​Weer vertraging voor Matter smarthomestandaard

Slecht nieuws over de nieuwe smarthomestandaard die moet komen: Matter. Dit initiatief van onder andere Apple, Google en Amazon laat nog langer op zich wachten. Waarschijnlijk zien we er in de herfst van 2022 meer van. De reden van de vertraging is opvallend: de standaard zou later zijn door ‘ongekende interesse’. Kortom, er lijken zoveel bedrijven aan de standaard te willen meedoen, dat hij nog niet kan verschijnen.

Matter

In eerste instantie werd verwacht dat de standaard er al half 2021 zou zijn, toen werd het eind 2021, toen werd het begin 2022 en nu is het zelfs herfst 2022. Tegen de tijd dat de standaard er is, moeten we ook nog wachten op de integratie in smarthomeproducten. Kortom, we verwachten in 2022 weinig te zien van Matter.

Zonde, want het idee erachter is juist heel goed. In een wereld waarin je goedkope Philips Hue-neppers kunt kopen bij de Action, is de kans groot dat je veel verschillende merken gadgets in huis hebt die onder de noemer ‘smarthome’ vallen. Een Nest-thermostaat gemixt met een Arlo videocamera en een Google Home-speaker. Normaliter praten die op zich niet of weinig met elkaar, maar wanneer dit soort apparaten allemaal de nieuwe Matter-standaard zouden ondersteunen, kan dat wel veel beter samengaan.