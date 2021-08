​Smarthomestandaard Google, Apple en Amazon komt later

Matter laat nog even op zich wachten. Het smarthomeproject van drie grote techbedrijven is uitgesteld. Het wordt nu in 2022 verwacht. Het gebeurt niet vaak dat techgiganten elkaar opzoeken om een universele oplossing te bedenken, maar Apple, Google en Amazon slaan de handen ineen om een smarthomestandaard te ontwikkelen.

Eind 2022 in IoT-gadgets

Dit zou voor consumenten betekenen dat het wachten op nieuwe smart home-apparaten met het Matter-protocol waarschijnlijk nog langer duurt, want dat zal dan pas in de tweede helft van 2022 in apparatuur zijn geborgd. Richardson geeft aan dat het uitstel juist nodig is door bijvoorbeeld de Delta-variant van het coronavirus die roet in het eten gooit, maar ook de toevoeging van meer bedrijven aan het Matter-project. Hoewel Google, Amazon en Apple vaak worden genoemd, zijn er namelijk veel meer organisaties verbonden aan de standaard. En dat groeit dus ook nog.

Daarnaast is de focus op het ontwikkelen van goede tools voor developers ook belangrijk. Het is goed dat hier aandacht voor is, want een goede fundering is het halve werk. Aan de andere kant is het jammer dat het project nu weer wordt uitgesteld, want herfst 2021 was al een uitstelperiode. Eigenlijk had Matter al in de eerste helft van dit jaar gereed moeten zijn. Nu zijn er gelukkig op het gebied van smarthome geen wereldveranderende aankondigingen gedaan in de afgelopen maanden, maar zeker nu mensen meer tijd thuis spenderen komen er steeds meer slimme apparaten in huis.