Drie manieren waarop de EU smartphones duurzamer wil maken

Gemiddeld genomen schijnen mensen al langer met hun smartphone te doen dan jaren geleden, maar dat wordt ons niet altijd makkelijk gemaakt. De EU wil dat het nog makkelijker wordt om langer met je smartphone te doen en daarvoor kijkt het naar fabrikanten. Deze drie manieren heeft het bedacht om smartphones voor de aarde minder schadelijk te maken.

1. Vijf jaar beveiligingsupdates Eén van de redenen dat smartphones na een jaar of twee, drie toch in een keukenla eindigen en worden vervangen, dat is dat fabrikanten de toestellen niet meer ondersteunen. Beveiligingsupdates zijn enorm belangrijk voor de veiligheid van je gegevens: update je je telefoon niet, dan kunnen er door kwaadwillenden gevonden zwaktes worden misbruikt om je gegevens te ontfutselen. Er zijn twee verschillende typen updates: beveiligingsupdates en systeemupdates. Die laatste zijn er om bijvoorbeeld naar een nieuwe versie van Android te gaan. Hoewel dat zeker ook invloed heeft op een telefoon, omdat je zonder de nieuwste Android-versie soms bepaalde apps niet meer kunt gebruiken, zou de EU vooral graag zien dat fabrikanten minimaal 5 jaar beveiligingsupdates garanderen na de release van een smartphone. Zonder systeemupdates kun je vaak nog wel even door, maar beveiligingsupdates zijn essentieel om een toestel veilig te houden.

2. Vijf jaar ondersteuning in onderdelen Er is nog iets dat smartphonefabrikanten vijf jaar moeten doen, namelijk reparatie makkelijker maken. Zo moeten ze vijf jaar lang zorgen dat er tenminste vijftien onderdelen van de telefoon beschikbaar zijn voor vervanging. Die onderdelen moeten bovendien snel bij de klant kunnen zijn, dus ze kunnen niet ergens in een doos in een voorraadkast in China liggen te verstoffen. Ze moeten goed beschikbaar zijn en snel. Daarnaast moeten er ook maximumprijzen komen op onderdelen, zodat je niet veel te veel betaalt voor een onderdeel. Op die manier kun je met een iets geruster hart een reparatieproces aangaan. Normaal kiezen mensen vaak voor een nieuw toestel omdat ze bang zijn voor de kosten waarmee ze te maken krijgen bij reparatie.

3. Minder voorwaarden op batterijen Een derde manier waarop de EU wil bereiken dat er minder telefoons in de recyclebak terechtkomen en langer worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, dat is door de batterijen beter vervangbaar te maken. Vaak worden er nu hoge kosten gerekend voor het vervangen van batterijen en kun je er alleen gratis aanspraak op maken als je aan een aantal bizarre voorwaarden voldoet. De EU maakt daar korte metten mee: fabrikanten moeten minder strenge voorwaarden hanteren voor het gratis vervangen van batterijen. Op dit moment zijn de drie bovenstaande zaken nog open voor feedback, maar eind september wil de Europese Commissie het voorstel gaan omzetten in regelgeving. Die regelgeving wordt dan van kracht tegen het einde van 2023. Er zouden daarbij ook energielabels komen voor smartphones, een beetje zoals op een koelkast, maar dan niet op basis van energieverbruik maar bijvoorbeeld de levensduur van de batterij en de IP-rating van de smartphone (die iets zegt over hoe water- en stofbestendig het toestel is).

EU versus telefoonmakers Grote veranderingen dus, waar leveranciers niet per se op zitten te wachten. Die denken dat het toestellen alleen maar duurder zal maken en dat het op voorraad moeten hebben van 15 onderdelen juist voor overproductie zorgt, wat helemaal niet duurzaam is. Wordt vervolgd.