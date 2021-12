EU blijft minstens tot 2032 vrij van roamingkosten voor mobiel

Jarenlang was het vaste prik. Ging je, ook binnen de Europese Unie, de grens over, dan was het snel je telefoon pakken om de roaming uit te zetten. Die kosten konden in de beginjaren van de smartphone, met name voor het gebruik van data, nogal eens oplopen. Na heel wat jaren onderhandelen werd in juni 2017 de ‘roam like home’ regelgeving ingevoerd. Die zorgt ervoor dat je binnen de landen van de EU kunt bellen, sms’en en mobiel internetten vanuit je standaard (Nederlandse) abonnement en bundel. Die regeling loopt formeel af in juni 2022, maar de Europese Commissie heeft deze week de verlenging van ‘roam like home’ wetgeving goedgekeurd. Dit betekent dat we binnen de EU ‘gratis’ kunnen blijven bellen, sms’en en mobiel interneten tot in ieder geval juni 2032.

5G in EU landen

Behalve de verlening behelst de nieuwe regelgeving ook enkele aanpassingen. Zo moeten klanten die in hun eigen land een 5G-abonnement hebben nu ook in andere EU-landen van 5G netwerken, indien beschikbaar, kunnen gebruikmaken. Als een provider daar niet aan kan voldoen, bijvoorbeeld door technische incompatibiliteit van de netwerken, dan moet de provider de klanten daarover inlichten.

Deze toevoeging is een welkome verbetering die nog niet gold toen 4G volop in ontwikkeling was. Hoewel de meeste providers binnen de EU al jarenlang lopende 4G-roaming afspraken hadden, waren er ook voorbeelden van mobiele operators die dat lieten slingeren. Het bekendste voorbeeld is Tele2. Vier jaar nadat klanten van de andere Nederlandse providers al lang overal in de EU gebruik konden maken van 4G, moesten klanten van Tele2 het buiten Nederland nog vrijwel overal met 3G doen. Op een paar landen na, waar Tele2 als provider ook zelf actief was.

Zoals gezegd was Tele2 niet de enige provider die klanten in andere EU-landen niet dezelfde netwerktoegang aanbood, terwijl dat technisch wél mogelijk was. In februari van dit jaar bleek uit onderzoek dat een derde van de Europeanen die naar een ander EU-land reisden, last had van een slechtere netwerktoegang. Die wijze van handelen heeft de EU doen besluiten om de netwerk toegang regeling toe te voegen aan de nieuwe ‘roam like home’ wetgeving.