Onbeperkt mobiel internet heeft nog altijd ‘beperkingen’

Tele2 was de eerste mobiele provider die in Nederland een mobiel abonnement met onbeperkt datagebruik introduceerde. Kort daarna volgde T-Mobile. KPN en Vodafone bleven wat langer vasthouden aan de ‘beperkte’ databundels, maar moesten in de concurrentieslag met T-Mobile / Tele2, die inmiddels gefuseerd zijn, uiteindelijk ook overstag. Toch hebben de ‘unlimited data’ abonnementen nog altijd wel wat beperkingen, ook binnen Nederland.

Hoe gebruiksvriendelijk is onbeperkte data?

Die beperkingen hebben alles te maken met de ‘rem’ die providers op extreem datagebruik zetten. Dit betekent dat je na het gebruik van een bepaalde hoeveelheid GB’s op één dag een handmatige handeling moet verrichten om extra, gratis, GB’s te kunnen blijven gebruiken. Door bijvoorbeeld in de app van de mobile provider een extra databundel te activeren. Daar zijn voor ‘onbeperkte’ abonnementen geen kosten aan verbonden, maar het kan soms wel irritant zijn als je, bijvoorbeeld, online TV kijkt. Die extra databundels zijn immers kleiner dan de standaard dagbundel.

De reden dat providers een soort van datalimiet op het continu gebruik van mobiele data ingesteld hebben is simpel. Zij willen voorkomen dat klanten de mobiele ‘unlimited’ abonnementen gebruiken voor streaming diensten, zoals game of video servers. Op zich is dat nog wel enigszins te begrijpen ook. De discussie blijft echter of je een ‘onbeperkt’ abonnement dan ook nog wel een ‘onbeperkt’ abonnement mag noemen. Formeel is bij alle providers ook een Fair Use Policy (FUP) van kracht. Dit betekent dat ze het recht hebben om, bij overmatig dataverbruik, de abonnee te waarschuwen dat daarvoor, als dat gedrag zich blijft herhalen, kosten voor in rekening mogen brengen. In de praktijk heb ik dat, als grootverbruiker van mobiele data, in ieder geval nog nooit meegemaakt. Maar, het feit dat het in de voorwaarden staat, is toch een soort van stok achter de deur voor de providers.

Dagbundels verschillen per provider

Vooralsnog houden de providers het nog bij het instellen van dagbundels om het echte extreme dataverbruik binnen de perken te houden. Bij T-Mobile/Tele2 en KPN krijgen klanten met een ‘unlimited’ abonnement elke dag standaard 8GB data. Dat kan, als die bundel bijna op is - doorgaans hanteren providers de grens van 80% - dan telkens aangevuld worden met een 2GB bundel. Er is weliswaar geen limiet op het aantal extra bundels dat je per dag kunt activeren, maar je moet er wel telkens voor naar de app van je provider om dat handmatig te doen.

Klanten met een Vodafone Red Unlimited abonnement kregen tot begin deze maand ‘maar’ 5GB per dag en de aanvullende bundels waren 1GB. Voor de eerste extra GB hoefde je echter niets te doen. Die werd automatisch geactiveerd. Vanaf 1 oktober heeft Vodafone de dag- en aanvullende bundels verdubbeld. Nu krijg je dus standaard 10GB per dag die je telkens met 2GB kunt aanvullen. Dat maakt het onbeperkt gebruik al ietwat gebruiksvriendelijker.