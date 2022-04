​Het is niet toevallig dat telefoonmakers met DIY-kits komen

Telefoonreparatie

Het is altijd een onzekere tijd, je telefoon inleveren ter reparatie. In veel gevallen krijg je geen tijdelijk toestel, heb je geen idee hoe lang je zonder je smartphone moet doen en is het ook nog onduidelijk wat het je gaat kosten. Kortom, je wil zo lang mogelijk proberen uit te stellen om je telefoon op te sturen, maar dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een scherm dat is gebroken en waarvan microscopische kleine stukjes glas in je oor of vinger terecht kunnen komen.

Reden dus om te zorgen voor een betere manier om je telefoon te repareren: doe het lekker zelf. Maar doe het wel met onderdelen en in een goedgekeurd programma door de telefoonmaker. Je zou denken dat die telefoonmakers nu met allerlei fiks-het-lekker-zelf-programma’s komen om het klanten makkelijker te maken, maar dat is niet helemaal waar. De kans is namelijk groot dat bedrijven het vooral doen met het oog op toekomstige wet- en regelgeving.