‘Apple start reparatieprogramma voor TrueDepth camera’

Jarenlang gingen iPhone gebruikers prat op hun toestel elke twee jaar, en soms zelfs elk jaar, te vervangen door het nieuwste model. Echter, de oplopende prijskaartjes hebben ervoor gezorgd dat veel gebruikers hun Apple smartphone tegenwoordig wat langer blijven gebruiken. Of ze kopen een model van een of twee jaar geleden. Daarnaast is de markt voor tweedehands en refurbished iPhones flink gegroeid. Voor Apple producten geldt sowieso dat ze doorgaans iets langer mee gaan dan vergelijkbare (goedkopere) gadgets. Maar, als er dan een probleem is dat na een paar jaar de kop op steekt, wanneer de garantie verlopen is, dan zou het wel handig zijn dat het reparabel is.

Reparatie TrueDepth camera

In het verleden kenden we onder andere het probleem van de haperende Touch ID / Home buttons. Tegenwoordig is een van de meest irritante problemen het niet meer functioneren van de TrueDepth camera voor FaceID. Tot nu toe is de enige reparatieoptie die Apple daarvoor biedt het omruilen van het toestel.

Vorige maand maakte de fabrikant echter bekend het binnenkort mogelijk zou worden om de TrueDepth camera te laten vervangen. In eerste instantie gold dat alleen voor de iPhones uit 2018 en nieuwer, maar nu zou ook de iPhone X, uit 2017, daarvoor in aanmerking komen. Dat is althans wat MacRumors claimt te weten.